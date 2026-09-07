傳江西女生赴香港睇演唱會 全家月領2000元低保遭取消

近日江西一位網民發文稱，表妹為一名家境貧困的中專學生，全家每月依靠約2000元人民幣(下同)低保金維持生活。她為追星打工儲錢到香港看演唱會，出發前官方及家人已多次警告，但她仍堅持前往，返程後全家低保資格被取消。消息在內地社交平台引發討論，當地工作人員回應指正在核查。 官方回應：正核查 內媒報道，據網民發布的信息，涉事女生為贛州一名在讀中專生，家境困難，全家每月依靠約2000元人民幣)低保金維持生活。該女子痴迷追星，靠暑假打零工攢下的積蓄，加上平時省下來的部分補助，湊了大約3000到5000元，打算去香港看偶像的演唱會。

出發之前，當地對口幫扶的工作人員和家裡人反復勸過她，明確說出境高消費會觸發低保動態複核，全家的低保都保不住。但女孩還是去了香港。等她回來之後，民政部門通過大數據核查到了出境記錄，啟動了低保資格複核，最終這一家人的低保被全部取消。有自稱女孩表姐的家屬發文稱這件事對家裡打擊很大，「天塌了」。該文引發熱度後，原帖已被刪除。 內媒致電贛州市民政局核實此事，接聽電話的值班人員表示，目前市本級和下面的縣市區都在做核查，「現在還不確定」。被問到涉事女生具體是在哪個區縣的，對方回應稱正在排查。

針對事件涉及的法律問題，北京市惠誠律師事務所上海分所李夙律師分析認為，低保的認定標準是家庭整體經濟狀況，按照《社會救助暫行辦法》，低保家庭需要接受動態核查，實際生活水平明顯超出救助標準的，可以依法終止低保待遇。 自費出境旅遊娛樂 符高消費核查 《江西省社會救助家庭經濟狀況評估辦法》列明，自費出境旅遊娛樂屬於高消費核查情形，納入低保期間存在高消費行為且無法說明正當理由的，應當停止救助。出境赴港看演唱會屬於自費娛樂型出境消費，符合高消費核查的情形。報道指，如情況屬實，女孩數千元的享受型消費，即便錢是自己打工掙的，這種消費能力也和低保保障基本生存的制度初衷相矛盾，加上事前工作人員已經告知過後果，民政部門啟動複核、取消低保，是有法律依據的。

不過律師同時提到，民政部門決定停發低保金的，應當書面說明理由，這一點需要關注。而這件事之所以引發爭議，核心也在於女孩消費的是個人勞動所得，單次娛樂消費就終止全家低保，在行政比例原則上確實有討論的空間。如果當事人對處理結果不服，可以依法申請行政複議，或者提起行政訴訟來維護權益。