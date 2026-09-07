天津情侶詐肚痛 假醫生紙「碰瓷」勒索50餐廳被捕

天津一對情侶為食霸王餐，以偽造醫院診斷書方法，訛稱進食後染急性腸胃炎，要求退還餐費及索取賠償，有逾50間餐廳被「碰瓷」勒索，涉案情侶已被採取刑事強制措施。(網上圖片)

天津一對情侶為食霸王餐，以偽造醫院診斷書方法，訛稱進食後染急性腸胃炎，要求退還餐費及索取賠償，有逾50間餐廳被「碰瓷」勒索，涉案情侶已被採取刑事強制措施。

天津河西區近日有多家商場餐廳，也遭一名自稱「張媛」的顧客惡意索賠。「張媛」在用餐後，聲稱食用店內食物患上細菌性急性腸胃炎，手持診斷材料要求商家退還餐費、賠償醫藥費，還以差評、平台曝光相要挾。不少商家害怕口碑受損，選擇賠錢私了。

有關部門調查後發現事件有多個疑點，多宗索賠均指向同一人，診斷結果高度雷同。警方調取門店監控看到，當事人就餐時狀態正常，同店其他食客也無一出現腸胃不適。

經偵查，「張媛」為假名，真實身份是王某某，同行男子楊某為其男友，楊某此前就有同類碰瓷前科。民警赴醫院核實，二人提供的診斷證明、醫療發票全部是偽造。9月2日，警方在外省將王某某、楊某拘捕。據悉，兩人累計作案50多宗，敲詐勒索涉案金額2萬多元。目前二人因涉嫌敲詐勒索罪被依法採取刑事強制措施，案件進一步辦理中。