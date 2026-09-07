陝西驚見「怪蟲」 專家揭身披中國首次記錄藻類

陝西秦嶺終南山近日出現一種通體翠綠、外型奇特的「怪蟲」，引發新物種疑雲。事件受到中國國家地理團隊關注，經專家調查後揭開真相：昆蟲是秦嶺常見的「戴氏短絲蜉」，並非新物種，但蟲體上的鮮綠色卻藏著意外發現。 全身亮綠像外星生物 據《上游新聞》報道，5月民宿店主、自然愛好者「松果SonGo」在陝西終南山天子峪深山行山時，意外在溪流中發現這種翠綠生物。怪蟲外型呈魚骨狀，尾端有三瓣尾須，在清澈溪水中緩慢蠕動。由於從未見過，她把影片上載到社交平台引發網友熱烈猜測，有人笑稱像假餌，也有人期待是全新物種。

影片後來引起中國國家地理及科普博主「無窮小亮」張辰亮團隊注意。南京師範大學生命科學學院蜉蝣目課題組博士鄭徐弘毅根據外觀初步判斷，這種生物應屬短絲蜉科短絲蜉屬，可能是北方廣泛分布的戴氏短絲蜉。 隨後，中國國家地理團隊實地採樣，並聯合南京師範大學及中國科學院水生生物研究所進行跨學科研究。研究人員發現，這種「綠色蜉蝣」離開原生溪流後，體表綠色會迅速褪去，因此同步採集昆蟲、溪水、石頭及苔蘚等樣本進行比對。

經培養及鑑定後，昆蟲最終確認為秦嶺本土物種「戴氏短絲蜉」，並非新物種。然而，真正令人驚喜的發現出現在牠的身體表面。中國科學院研究員劉國祥團隊透過藻類形態及DNA定序發現，昆蟲身上的亮綠色來自附著的小綠囊藻屬藻類，其基因序列在全球資料庫中沒有找到匹配紀錄，極有可能屬於藻類新物種。 研究團隊表示，這也是小綠囊藻屬在內地的首次正式記錄，且「怪蟲」身上的藻類與發現地其他區域的藻類並不相同。 鄭徐弘毅表示，自然觀察並非只有專業研究人員才能進行，即使沒有相關背景，一般人同樣可能發現有價值的新事物。他也呼籲多親近自然、分享觀察成果，讓一時的好奇心成為科學研究的起點。