湖北兩大學生不止同名同姓　更同日生日及考入相同學系

來自隨州的「劉欣怡」告訴記者，在加入新生群組時，就發現了一名同姓名同學系的同學，「收到老師通知，才知道我們居然還是同年同月同日生」。她表示在初中、高中也碰到同名的同學，但未嘗有同學同一日生日，感覺二人非常有緣分，非常驚喜，「當時就想和這同學見一面，然後可以交個朋友，在大學一起努力」。

內地大專院校陸續開學，其中在湖北宜昌三峽大學竟罕見出現兩個大一女新生，兩個「劉欣怡」不只同名同姓、同年同月同日生，還考上同一學系。兩人在校園首次驚喜見面，相約大學四年要攜手努力。

另一名來自武漢的「劉欣怡」則笑著告訴記者，她也是入群組時發現「世界上另一個我」。她稱當時很震驚，「感受到生命的奇妙、世界轉動的神奇，因為這18年但凡做出任何一個不同選擇，我們兩人就不會在這裡見面」。

據悉，高中時兩個「劉欣怡」一個選科物化政，一個選科物化地，高考成績僅相差3分。兩人齊聲表示，是三峽大學出眾的綜合辦學實力吸引了她們，皆非常珍惜這個機遇。

校方︰還有三對

有趣的是，校方表示在今年的新生中還有三對同名同專業的同學，包括電氣與新能源學院電氣工程及其自動化（中外合作辦學）的「王偉銘」；經濟與管理學院財務管理（智慧財務）專業的「黃欣怡」和金融學專業的「李馨怡」。

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