深圳六旬富豪婚外情穿煲偕妻提告　90後「二奶」被判囚14年

富豪竟與原配聯手以敲詐勒索罪反告「二奶」，對方一審被判囚14年。其新任辯護律師張新年公開指控法院存在嚴重程序違規，稱這是「嚴重的審判事故」。(張新年微博)

內媒報道，深圳一名年約六旬的投資界富豪與一名90後女子發生婚外情，期間女方多次流產及代孕，惟最後被富豪正宮發現，富豪竟與原配聯手以敲詐勒索罪反告「二奶」，對方一審被判囚14年。其新任辯護律師公開指控法院存在嚴重程序違規，稱這是「嚴重的審判事故」。

多次流產及代孕

報道指，該富豪在投資界頗有影響力，與該名90後發展婚外情已有多年，交往期間女方多次流產並代孕，男方給予金錢支持，但金額遠未達網傳的5,000萬美元。東窗事發後，富豪竟以涉嫌詐騙、敲詐勒索刑事報案，其妻另案提起民事訴訟，要求「二奶」退還全部贈予財產。深圳市南山區人民法院上周五（4日）作出一審判決，女子因詐騙罪、敲詐勒索罪成立，合共執行14年有期徒刑。因「先刑後民」原則，民事部分已中止審理。