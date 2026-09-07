熱門搜尋:
西藏尼泊爾泥石流 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 叡璟 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
中國
出版：2026-Sep-07 15:48
更新：2026-Sep-07 15:48

深圳六旬富豪婚外情穿煲偕妻提告　90後「二奶」被判囚14年

分享：
富豪竟與原配聯手以敲詐勒索罪反告「二奶」，對方一審被判囚14年。其新任辯護律師張新年公開指控法院存在嚴重程序違規，稱這是「嚴重的審判事故」。(張新年微博)

富豪竟與原配聯手以敲詐勒索罪反告「二奶」，對方一審被判囚14年。其新任辯護律師張新年公開指控法院存在嚴重程序違規，稱這是「嚴重的審判事故」。(張新年微博)

內媒報道，深圳一名年約六旬的投資界富豪與一名90後女子發生婚外情，期間女方多次流產及代孕，惟最後被富豪正宮發現，富豪竟與原配聯手以敲詐勒索罪反告「二奶」，對方一審被判囚14年。其新任辯護律師公開指控法院存在嚴重程序違規，稱這是「嚴重的審判事故」。

多次流產及代孕

報道指，該富豪在投資界頗有影響力，與該名90後發展婚外情已有多年，交往期間女方多次流產並代孕，男方給予金錢支持，但金額遠未達網傳的5,000萬美元。東窗事發後，富豪竟以涉嫌詐騙、敲詐勒索刑事報案，其妻另案提起民事訴訟，要求「二奶」退還全部贈予財產。深圳市南山區人民法院上周五（4日）作出一審判決，女子因詐騙罪、敲詐勒索罪成立，合共執行14年有期徒刑。因「先刑後民」原則，民事部分已中止審理。

新辯護律師斥「嚴重程序違規」

辯護律師張新年公開指控審判程序嚴重違規，透露律師團隊上周四（3日）接受委託並獲法院確認，複製卷宗後準備辯護，惟法院翌日推翻認定並否認新律師辯護資格，直接向已被解除的前任律師宣判，並拒絕向新律師提供判決書。張新年認為，這是嚴重的審判事故，表明二審將作無罪辯護，並稱此類案件在司法實踐中「幾乎都是將女人給硬判了」。

新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸交通｜巴士、小巴等路線（運輸署） 新皇崗口岸樓層公布，L2為公共運輸交匯處 新皇崗口岸樓層公布，L2為公共運輸交匯處 新皇崗口岸公共運輸交匯處巴士站位置 新皇崗口岸位置
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務