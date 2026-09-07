星宇股份逼應屆畢業生辭職惹禍　總經理扣薪12個月　人力總監遭免職

中國車燈龍頭公司、正於香港尋求上市的星宇股份，早前被爆出逼逾百名應屆畢業生自行辭職，否則被降職調去「鎖螺絲」，引發合作的外國車廠啟動合規審查，以及遭輿論猛抨擊。星宇股份宣布對多名高管處罰，當中總經理周曉萍被罰扣人工1年，涉款逾百萬人民幣。
據內媒報道，星宇股份發布處罰決定，對負有管理責任的公司總經理周曉萍給予扣薪12個月的處理；對負有直接領導責任的副總經理李樹軍調整其分工，不再分管人力資源，並給予扣薪6個月的處理；對人力資源總監俞志明給予免職處理；對人力資源部部長李梅給予降職調崗處理。
據星宇股份2025年年報，擔任董事長兼總經理的周曉萍在2025年稅前年薪為110萬元；擔任副總經理的李樹軍2025年稅前年薪為75萬元。
星宇股份上月爆出「批量解聘」事件後，於8月27日發致歉信，承認決策失誤，向受影響107名應屆生採取發放3個月求職補貼等措施。
星宇股份逼應屆畢業生辭職
內媒早前報道，星宇股份8月與107名屆應屆畢業生解約，據流出的談話錄音，公司在8月上旬，分批約談應屆畢業生，提出「二選一」方案，一是主動以「個人原因」離職，可獲半個月薪資補償；若拒絕離職，則將被調往生產線，從事裝配車燈、鎖螺絲等工作，薪資也改按一般作業員標準計算。
報道提及，被解約應屆生將約談錄音、聊天記錄、勞動合同等證據整理成100多頁中英文材料，分別寄往歐盟、港交所，以及星宇股份的核心客戶平治、寶馬、福士等歐洲車廠。
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