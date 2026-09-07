星宇股份逼應屆畢業生辭職惹禍　總經理扣薪12個月　人力總監遭免職

中國車燈龍頭公司星宇股份，早前被爆出逼逾百名應屆畢業生自行辭職。(網上圖片)

中國車燈龍頭公司、正於香港尋求上市的星宇股份，早前被爆出逼逾百名應屆畢業生自行辭職，否則被降職調去「鎖螺絲」，引發合作的外國車廠啟動合規審查，以及遭輿論猛抨擊。星宇股份宣布對多名高管處罰，當中總經理周曉萍被罰扣人工1年，涉款逾百萬人民幣。

據內媒報道，星宇股份發布處罰決定，對負有管理責任的公司總經理周曉萍給予扣薪12個月的處理；對負有直接領導責任的副總經理李樹軍調整其分工，不再分管人力資源，並給予扣薪6個月的處理；對人力資源總監俞志明給予免職處理；對人力資源部部長李梅給予降職調崗處理。