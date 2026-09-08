錢穆次子錢行病逝享年94歲　父子曾分隔多年1980年香港重聚

國學大師錢穆次子、江蘇蘇州市第五中學退休數學教師錢行，於9月6日凌晨2時09分因病逝世，享年94歲。校方發布訃告證實消息，稱錢行從教多年培育無數學生，深受師生愛戴。 訃告指出，「錢行為國學大家錢穆之子。教學多年以來，錢行深耕數學課堂，治學嚴謹、教風端正，誨人不倦、潤物無聲。他一生忠於教育事業，默默耕耘、無私奉獻，以深厚的學識修養、謙和高尚的人格品行，培育桃李無數，深受歷屆學生愛戴、全體師生敬重。」校方表示，錢行初心不改，一直關心支持蘇州市第五中學校的發展，為學校教育建設與發展作出了積極貢獻。

錢行之所以受到外界關注，除了長年投入教育工作，也因為他的父親正是中國近代著名史學家、思想家及教育家錢穆。

父子曾斷聯31年 據悉，錢穆1895年出生於江蘇，著有《先秦諸子系年》、《中國近三百年學術史》、《國史大綱》等重要著作，長期致力於中國歷史與傳統文化研究。錢穆與第二任妻子育有3子2女， 錢穆曾與子女停止書信往來，雙方長達31年幾乎沒有聯繫。直到1980年，子女才前往香港，與當時已85歲的錢穆重聚。 值得一提的是，錢行的弟弟錢遜同樣從事學術工作，曾任清華大學人文學院歷史系、思想文化研究所教授，長期研究中國思想史及傳統文化，2019年8月22日病逝，享年85歲。