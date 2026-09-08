Joeman分手後首現身認錯 凌晨四點為員工煮牛肉麵

台灣YouTuber Joeman捲入感情風波後暫停活動，頻道由團隊代班。沉寂兩周後他於9月7日上載的影片回歸，凌晨四時為員工親自下廚煮牛肉麵，首度公開談及分手後近況與心情，並將全面復工，將會推出「iPhone 18系列開箱」。 沉寂兩周後現身 Joeman日前與前女朋友蕭伊捲入感情風波，遭友蕭伊公開拍拖「存在過多謊言」內幕後，他暫停所有公開拍攝與行程，頻道自8月28日起便交由經紀人Yuni與團隊接管。在沉寂約兩周後，Joeman昨日現身YouTube頻道，除了凌晨四時親自下廚煮牛肉麵犒賞員工，也首度公開談及這段時間的心理變化與生活近況。

談到風波後的近況，Joeman坦言近期處於相當難過且憂鬱的狀態。長年習慣用高強度工作塞滿日程的他，首次被迫停下腳步，深刻體會到時間過得特別漫長，甚至在空閒時會萌生強烈的焦慮與恐慌感。為了避免自己陷入無所事事的負面情緒中，他開始安排大量的新活動來填滿生活，包括學習羽毛球、匹克球與結他，並透過行山和游泳等戶外運動來轉移注意力，試圖建立新的生活節奏。

Joeman毫不避諱地直言「做錯事情的就是自己」。他表示在檢視網民留言與自我檢討後，發現在感情中骨子裡非常自卑，過去總是過度追求被對方崇拜、喜歡，以及渴望對方提供情緒價值。他痛心坦承自己的許多感情行為都是錯誤的，不僅傷害了對方，更連帶波及個人的事業與整間公司的運營，對此感到非常不值得。 接受五次心理輔導後全面復工 此外，為了改善心理狀況並釐清問題根源，Joeman目前已接受了五次心理輔導。他透露透過輔導才驚覺，過去近乎工作狂的狀態，本質上源於內心在不工作時產生的不安。如今重新回歸幕前，他仍在積極調整生活與心態，期許透過專業協助與生活習慣的改變，重新檢視並修補自己在工作與感情上的盲點。