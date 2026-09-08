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出版：2026-Sep-08 10:42
更新：2026-Sep-08 10:42

24歲吃播網紅病逝　3日前曾後悔稱「身體永遠是第一位」

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吃播網紅干飯瑩24歲病逝　3日前曾後悔稱「身體永遠是第一位」

吃播網紅干飯瑩24歲病逝　3日前曾後悔稱「身體永遠是第一位」

擁有123萬粉絲的內地知名吃播網紅「瑩瑩（干飯瑩）」離世，終年24歲。其父母日前在社交平台發布訃告，證實愛女已於8月17日逝世，痛心寫下「世間再無你的笑顏，願天堂沒有痛苦」，消息震驚網民。

生前透露低血鉀 身體出現問題

根據《極目新聞》報道，干飯瑩在離世前3日（8月14日）發布最後一條影片。當時她透露自己因「低血鉀」住院，並罕見吐露行業心酸，直言「做吃播表面光鮮，背後是熬不完的夜，不停吃東西，身體早早發出警報」，她坦言過去不當一回事，感嘆賺錢固然重要，但身體永遠是第一位，勸告大家務必好好休息。

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影片發布僅短短3日，干飯瑩的生命便劃下句點。其父母及工作室目前皆未回應此事。許多網友悲痛留言直呼，想不到去醫院檢查後很快就離開，同時也再度引發社會大眾對於「吃播行業」高壓、過勞與損害健康的強烈關注與檢討。

公開資料顯示，來自山東聊城的「干飯瑩」生前發布過百篇吃播美食；其驟逝消息傳出後，各界紛紛表達哀悼，網友也痛批吃播生態不友善，提醒吃播主切勿以健康換取流量，至於詳細死因則有待家屬進一步說明。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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