吃播網紅干飯瑩24歲病逝　3日前曾後悔稱「身體永遠是第一位」

擁有123萬粉絲的內地知名吃播網紅「瑩瑩（干飯瑩）」離世，終年24歲。其父母日前在社交平台發布訃告，證實愛女已於8月17日逝世，痛心寫下「世間再無你的笑顏，願天堂沒有痛苦」，消息震驚網民。

生前透露低血鉀 身體出現問題

根據《極目新聞》報道，干飯瑩在離世前3日（8月14日）發布最後一條影片。當時她透露自己因「低血鉀」住院，並罕見吐露行業心酸，直言「做吃播表面光鮮，背後是熬不完的夜，不停吃東西，身體早早發出警報」，她坦言過去不當一回事，感嘆賺錢固然重要，但身體永遠是第一位，勸告大家務必好好休息。