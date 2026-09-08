貴州男開燈瞬間燃氣爆炸　一秒炸剩底褲奇蹟輕傷(有片)

貴州省一名男子，日前到店鋪開門上班，才進店7秒鐘就遭遇煤氣爆炸，不但整個人被炸出店鋪，身上衣物被一秒炸得僅剩內褲，場面駭人，把他嚇得愴惶起身奔逃求援。
綜合《大眾日報》、《晨視頻》等內地媒體報道，事發於上月31日上午約10時半，涉事男員工到店開門上班，約34分7秒時踏入店裡，但34分14秒店鋪就發生爆炸，巨大火焰炸毀店面，男員工跟著許多雜物都被炸飛，險些波及經過的路人。原本穿著T恤和長褲上班的男員工，身上衣物瞬間被爆炸衝擊撕裂，只剩下一條內褲遮擋重要部位，他起身後急忙逃開求救。
中國消防提醒煤氣外洩 不要觸碰任何電器開關
外界有傳涉事男員工因聞到煤氣，特意用火機測試而肇禍，不過，報道則指，店鋪內有煤氣外洩，男員工到班時剛進行開燈的動作，產生微小火花引燃煤氣，才會發生爆炸。男員工被燒傷，但所幸沒有大礙。中國消防部門則提醒，煤氣外洩時不可以使用手機、接聽電話，也不要觸碰任何電器開關，否則都可能引發爆炸。
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