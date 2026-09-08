西藏尼泊爾泥石流｜吉隆口岸90後女警文燕失蹤　父母赴災場帶走一罐泥土

尼泊爾北部8月26日發生冰岩崩，泥石流高速衝擊22公里，約6至7分鐘後抵達中國西藏自治區吉隆口岸，原本有5層樓高的海關大樓完全消失，釀成重大人員傷亡。於吉隆口岸工作了13年的「90後」女警文燕至今失聯，父親文明勝一句「我好心痛，就一個女兒」戳中無數網民的心，周一(9月7日)，文燕父親再度發布帖文，指他與妻子倆來到口岸搜救現場，捧着一罐泥土，他說：「你是我唯一的心肝寶貝，也是我們的驕傲」。
於吉隆口岸工作了13年
1994年於重慶出生的文燕在西藏吉隆口岸工作了13年。2013年12月她被分配到吉隆邊檢站，從此立下做一名檢查員的志向；2015年她參與尼泊爾地震救援，同年考入原公安邊防部隊士官學校邊檢專業，2017年學成持章上崗，正式成為人民警察，實現了自己的職業理想。文燕工作13年以來，憑藉敏銳直覺查獲過特大走私案，保持着查驗「零差錯」的紀錄。她還榮立過個人三等功兩次、嘉獎一次；2015年獲評西藏自治區「抗震救災先進個人」；2025年榮立個人二等功。
泥石流事件發生當日早上，文燕仍在吉隆口岸執勤，獨生女被列入失聯名單後，父親文明勝滿是心碎，他曾在社交平台上寫下「我好心痛，就一個女兒」的泣告，及後透露他與妻子正前往受災區：「女兒，我和你媽來看你。你一定要來見我們。如果不親自來見我。我會不喜歡你了。」9月7日，他再度發布帖文，照片中，夫妻倆站在口岸的搜救現場，兩人手裏共同捧着一罐泥土表示：「女兒，今天我和你媽來口岸看你了。你是我唯一的心肝寶貝。也是我們的驕傲。雖然今天沒能把你帶回家，很遺憾。很高興見到了你的戰友，還有領導。她們都喜歡你也很想你。有機會爸爸媽媽還是要來看你。希望你和你的戰友繼續守護祖國的國。」
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