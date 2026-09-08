西藏尼泊爾泥石流｜吉隆口岸90後女警文燕失蹤　父母赴災場帶走一罐泥土

泥石流事件發生當日早上，文燕仍在吉隆口岸執勤，獨生女被列入失聯名單後，父親文明勝滿是心碎，他曾在社交平台上寫下「我好心痛，就一個女兒」的泣告，及後透露他與妻子正前往受災區：「女兒，我和你媽來看你。你一定要來見我們。如果不親自來見我。我會不喜歡你了。」9月7日，他再度發布帖文，照片中，夫妻倆站在口岸的搜救現場，兩人手裏共同捧着一罐泥土表示：「女兒，今天我和你媽來口岸看你了。你是我唯一的心肝寶貝。也是我們的驕傲。雖然今天沒能把你帶回家，很遺憾。很高興見到了你的戰友，還有領導。她們都喜歡你也很想你。有機會爸爸媽媽還是要來看你。希望你和你的戰友繼續守護祖國的國。」