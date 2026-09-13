潮州粉果起源自廣州 傳來香港點心經師傅改良

那潮州粉果又從何而來呢？ 在網上搜尋，會看到大同小異的資料：粉果源自清初《廣東新語》已記載的「粉角」。到了清末民初，廣州西關某大戶人家一個叫「娥姐」的順德女佣，把傳統粉果做法加以改良，例如改用澄麵做外皮，加入鮮蝦等材料，結果大獲好評，周圍的酒家食肆也爭相仿效，「娥姐粉果」成了廣府的著名點心。

有媒體認為，因為省港兩地交流頻繁，娥姐粉果很快傳到香港。到二戰之後，愈來愈多潮州人來到香港定居，後來香港的潮籍師傅把「娥姐粉果」改成「家己人」口味，例如加入花生、菜脯等潮式餡料，便變成了「潮州粉果」。再後來，潮州粉果還「回傳」到發源地廣州，以及珠三角很多地方，其製作方法還與傳統粉果繼續融合。 如此說來，潮州粉果雖出自潮州師傅之手，發源地卻是香港了？ 娥姐粉果之來由應該沒甚麼爭議，至於香港潮州師傅改良粉果的說法是否真確，可能要作進一步考證，反正有此一說，大家有此一聽。

潮州有狹義廣義之分？ 剛才提到「家己人」說「小時候根本沒聽說過粉果」，但隨着「廣式飲茶」傳入，現在潮汕地區肯定能找到該食品，「家己人」對它不會很陌生了。 最後再補充一些資料。首先，潮州有狹義和廣義兩重概念，狹義是指現在的地級市潮州；廣義則是古代至清末的潮州府，它的主要範圍是現在粵東的汕頭、潮州、揭陽三個地級市，也就是常說的潮汕地區。 一般人常接觸到的潮州人、潮州菜、潮州話等等，對應的多是廣義潮州。 另外，粵港澳有粉果，原來台灣和福建的漳州一帶亦有一種叫「粉粿」的小吃。它的「粿」是有米字旁的，是一種「Q彈」軟糕，與上文提到的粉果完全是兩回事。在台灣，粉粿常用作搭配糖水或冰品甜吃，網上可以找到圖片資料。