廣西水災｜網紅訛稱捐100萬吸流量　被踢爆實際只捐1元

一名帳號名「安瀾」的網友在社交平台上發文稱捐款百萬「災後重建，略盡綿薄之力」，吸引上千人按讚，瞬間追隨者升至3.1萬。「安瀾」當時把捐款截圖放在自己的首頁上，未有人質疑造假。

颱風美莎克7月重創廣西，根據官方的公布，災害造成南寧及貴港2市超過165萬人受災，159人不幸罹難。

但後來有傳媒接到爆料，指「安瀾」豪捐百萬根本是假的，實際上他只捐了一塊錢。記者求證廣西壯族自治區紅十字會，對方回應拍2沒有收到個人單筆百萬元的捐款。工作人員根據網民提供的姓名查詢到當日確有一筆1元捐款，但與該網的捐款數字不符。

記者向社交平台反映此事後，目前「安瀾」該則貼文已遭刪除，並被禁言。平台表示明確管控各類製造假訊息行為，使用者若發現相關假訊息線索，可透過官方頻道檢舉，平台會第一時間查證並處置。