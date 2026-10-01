安徽呈坎、洛陽洛邑、無錫惠山 夜遊4個中國古鎮各有韻味

平日逛古鎮，多數人會選在白天，細看石橋、老屋與街巷，但其實入夜後，古鎮也自有另一番韻味。 近年隨着夜間文旅興起，不少古鎮善用原有的古建築、河道與山水景觀，以燈光、煙花、非遺巡遊、國風演藝等方式，打造各式各樣的沉浸式體驗。無論是水鄉煙花、古城華服，還是非遺魚燈，4種夜遊方式，帶你換個角度感受古鎮。 文章出處： 「當代中國」網站 無錫惠山古鎮 動靜皆宜享受江南夏夜 惠山古鎮位於江蘇省無錫市梁溪區，坐落在惠山、錫山東北麓，毗鄰錫惠名勝區，是一處把山林、園林、古祠與老街連在一起的歷史街區。

古鎮內有寄暢園、惠山寺、天下第二泉等名勝，並保存逾百處古祠堂及遺址；沿着惠山直街慢慢走，兩旁是白牆灰瓦、門樓匾額與茶館小店，白天適合細看江南建築的細節。

到了晚上，惠山古鎮不只是亮起極具氣氛的彩燈，大家還能化身「説書人」穿越到古代園林之中。 近年，惠山古鎮都推出不少夜遊體驗活動，其中以寄暢園為核心，推出了沉浸式實景演出《大話寄暢園》；遊人可在園林燈影中跟着劇情移步，像是角色互動、解謎任務等，將觀眾變成故事的一部分。 走出園林，映月里街區又以充滿韻味的江南水市集延續水鄉氣氛，這時，烏篷船化身流動攤位，沿岸有鮮花、飲品與小食，間中還能偶遇音樂會或小型演出。

由古祠堂的靜，到園林戲劇與水上市集的動，惠山的夜遊不靠喧鬧取勝，而是在山水與街巷之間，讓人感受一份帶着文藝色彩的江南夏夜。 惠山古鎮介紹 地址：江蘇省無錫市梁溪區寶善街18號

開放時間：古鎮街區全天開放；內部景點及夜遊活動以官方公告為準

門票：古鎮免費；寄暢園、惠山寺等景點及夜遊活動另行收費

建議逗留時間：3-4小時；如看夜遊演出可預留至晚上

嘉興西塘古鎮 煙花映照水鄉夜色 位於浙江省嘉興市嘉善縣的西塘古鎮，地處江浙滬交界，自古有「吳根越角」之稱。古鎮以橋多、弄多、廊棚多見稱，保存大批明清建築。 西塘古鎮內，坐落着27座古石橋、122條弄堂，以及逾2,000米長的煙雨長廊，將兩岸民居、商舖與水巷串連起來，保留了典型江南水鄉「枕水而居」的格局。 白天的西塘，適合穿梭於小巷中，又或者沿長廊細看河埠、古橋與臨水民居；到了晚上，紅燈籠逐一亮起，長廊的倒影隨水波搖曳，烏篷船從橋洞下緩緩穿過，整座古鎮像換上一層溫柔的暖色濾鏡。

西塘的夜遊，可以把重點放在沿河兩岸，從送子來鳳橋、永寧橋一帶開始，慢慢走到塘東街；一邊是臨河酒吧、茶館與小店，另一邊則是掛滿燈籠的古宅與水岸，滿眼盡是江南風情。 若在夏季或節慶期間到訪，西塘更會把夜空變成舞台。煙花在河面上方綻放，璀璨光點與兩岸燈火一同倒映水中，配上槳聲與人聲，讓原本靜謐的水巷添上幾分熱鬧與浪漫。 看完煙花後，再坐上烏篷船夜遊，從水面回望燈火中的古橋與長廊，才算完整感受到西塘「人在畫中遊」的夜色。

洛陽洛邑古城 穿上華服穿越大唐盛景 位於河南省洛陽市老城區的洛邑古城，名字中的「洛邑」正是洛陽的古稱。這裏坐落於古城舊址一帶，保留文峰塔、河南府文廟、妥靈宮、四眼井及金元古城牆遺址等不同年代的歷史建築。 走進古城，水池、石橋、亭台與唐風建築交錯，到了夜晚，燈籠沿街亮起，文峰塔在燈影中更顯醒目，穿着襦裙、圓領袍的遊人穿梭其間，整座古城頓時有如重現「神都」夜宴的景象。 洛邑古城最具代表性的玩法，正是換上一身華服夜遊。

古城周邊及區內有不少妝造店，遊人可按喜好選擇各種形制的漢服或新中式服飾，再提着小燈籠，沿水岸、石橋與燈籠巷慢慢拍照。 除了拍照，古城夜間亦不時舉辦唐風市集、非遺手作、全息投影及雜耍表演等活動，讓遊人不只穿一套古裝「打卡」，還可在燈火與樂聲之間感受唐風生活的熱鬧。 景區以「夢裏隋唐，盡在洛邑」為主題，正是希望將古城夜遊延伸成一場可參與的文化體驗。 洛邑古城介紹 地址：河南省洛陽市老城區九都東路與柳林街交叉口北側

安徽呈坎古村 非遺魚燈「游」進千年古村 位於安徽省黃山市徽州區的呈坎古村，是一座擁有逾千年歷史的徽州古村。 這座村落很神奇，依照《易經》「呈陽坎陰」的理念布局而建，四周山水環抱，村內古祠、民居、石橋與巷弄縱橫交錯；粉牆黛瓦、馬頭牆與青石板路，構成典型的徽州聚落風貌。 白天遊呈坎，可以穿過如迷宮般的街巷，細看徽派建築的木雕、磚雕與石雕。到了夜晚，村內燈火亮起，白牆黑瓦的輪廓在夜色中更見分明，原本安靜的古村，則因一隊隊游動的魚燈而熱鬧起來。

近年，呈坎推出「一夜魚龍舞」等夜遊活動，將汪滿田魚燈、瞻淇魚燈與龍燈巡遊等非遺藝術帶進古村街巷。 巨型魚燈由村民或表演者手持，魚身隨步伐擺動，在燈光映照下，仿佛真的游過石橋、祠堂與湖畔；有時更會與龍燈同場，呈現「魚化成龍」的熱鬧景象。 這種以非遺民俗帶動的夜遊方式，沒有太多炫目的舞台效果，卻讓古村的建築、生活與節俗，在夜色中重新連結起來。 呈坎古村介紹 地址：安徽省黃山市徽州區呈坎鎮寶綸路78號

開放時間：景區一般約7:00-18:00；魚燈夜遊時間以官方公告為準