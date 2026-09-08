熱門搜尋:
施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 映匯 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
中國
出版：2026-Sep-08 16:06
更新：2026-Sep-08 16:06

台灣女生壽司店收碟口放入殘渣　稱已道歉反罵網友閉嘴

分享：
螢幕擷取畫面 2026 09 08 153526

台灣少女將枝豆皮放入收碟楷引起爭議。(影片截圖)

日本的連鎖迴轉壽司店藏壽司的「CHIIKAWA」轉售風波未完，在台灣又引發風波。事源有台灣的女學生，把一些豆的外皮掃入店內回收壽司碟的機槽，在引起網民爭議後，涉事女生稱已向店方道歉，但其後又反擊批評，稱「說教中年閉嘴吧，都已經跟店家他們道歉了，不然還想怎樣」引發新一波批評。

事件發生在台北車站的藏壽司分店，據報發生在周日（6日）兩名少女把一碟枝豆的豆皮掃入藏壽司獨有的壽司碟回收槽，影片上她們寫上了「上禮拜，我們會不會上脆被公審」，結果網上一如所料對二人公審。事後網上其中一人疑為事件解畫，表示「當時同學在瞎起鬨做不對的事情的時候我沒有第一時間去制止，沒有仔細思考自己的行為可能帶來的影響，第一時間造成藏壽司員工的不便，也影響到附近客人的用餐體驗，真的是非常抱歉」，又指事後已經去分店，向店家道歉，並稱會承擔責任。

800258736 17983799898116827 3599869247344743797 n A B C

少女反問「已跟店家道歉，還想怎樣」

不過在面對網民的批評時，該學生稱「說教中年閉嘴吧，都已經跟店家他們道歉了，不然還想怎樣」，又指自己只是放在網上的動態，只有朋友看到，不知道是誰做「內鬼」將影片分享出去，又稱遭網民辱罵父母，指責網民應該為此道歉。台灣藏壽司對於事件表示：「對於這起事件公司深感遺憾，嚴厲譴責任何不當行為，以維護所有顧客權益學生在家長陪同下至店鋪致歉，承諾負起全責，待設備檢修後與家長進行協商，保障顧客用餐權益，是我們的職責，將作出相關防範避免再發生再次呼籲顧客共同遵守用餐規範，和我們一起創造舒適快樂的用餐環境」。

而涉事女生的學校也被網民「起底」，事後學校表示「絕不護短」，又稱「不會對網路言論或事件進行任何施壓與要求刪文。學生應為自己的言行承擔應有的社會與法律責任。」校方又稱已第一時間處理，要求「學生承擔法律與賠償責任：學生已在家長陪同下，主動前往店家當面向業者致歉並洽談後續事宜」，並指「學校已依校規啟動獎懲委員會程序，嚴懲違規行為，絕不寬貸」，以及「校方尊重公眾討論與社會公評，並再次向受影響之店家及社會大眾致上最深的歉意。」

799908585 17963001516187092 8796978458297945053 n

網民指示，在入碟口本身已提醒不要放入碟以外的東西。(網上圖片)

在 Threads 查看
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務