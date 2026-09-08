台灣女生壽司店收碟口放入殘渣　稱已道歉反罵網友閉嘴

日本的連鎖迴轉壽司店藏壽司的「CHIIKAWA」轉售風波未完，在台灣又引發風波。事源有台灣的女學生，把一些豆的外皮掃入店內回收壽司碟的機槽，在引起網民爭議後，涉事女生稱已向店方道歉，但其後又反擊批評，稱「說教中年閉嘴吧，都已經跟店家他們道歉了，不然還想怎樣」引發新一波批評。

事件發生在台北車站的藏壽司分店，據報發生在周日（6日）兩名少女把一碟枝豆的豆皮掃入藏壽司獨有的壽司碟回收槽，影片上她們寫上了「上禮拜，我們會不會上脆被公審」，結果網上一如所料對二人公審。事後網上其中一人疑為事件解畫，表示「當時同學在瞎起鬨做不對的事情的時候我沒有第一時間去制止，沒有仔細思考自己的行為可能帶來的影響，第一時間造成藏壽司員工的不便，也影響到附近客人的用餐體驗，真的是非常抱歉」，又指事後已經去分店，向店家道歉，並稱會承擔責任。