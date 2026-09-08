中大深圳新生嫌室友高考排名差提退學　校長：別再抱過去包袱較勁

香港中文大學（深圳）於9月1日舉辦新生與家長見面會，校長、中國工程院院士徐揚生致辭時分享一段往事，曾有一名來自湖南的新生因不滿與高考排名相差10倍的同學於宿舍同住一室而提出退學，「同寢室有同學是2600名，我是260名，我怎麼可以和他住在一個房間學習呢？」。

面對這位傲慢對待同學的新生，徐揚生回應：「你要看半年甚至一年後，誰學得好還不一定」，他呼籲新生，不要看不起高考成績不如自己的同學，也別再抱着過去的包袱較勁，「不要議論高考分數，這個玩意已是過去了」，強調人生每一步都要靠自己去走，大家要放下過去的包袱，輕裝上陣。