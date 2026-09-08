中大深圳新生嫌室友高考排名差提退學　校長：別再抱過去包袱較勁

香港中文大學（深圳）於9月1日舉辦新生與家長見面會，校長、中國工程院院士徐揚生致辭時分享一段往事，曾有一名來自湖南的新生因不滿與高考排名相差10倍的同學於宿舍同住一室而提出退學，「同寢室有同學是2600名，我是260名，我怎麼可以和他住在一個房間學習呢？」。
面對這位傲慢對待同學的新生，徐揚生回應：「你要看半年甚至一年後，誰學得好還不一定」，他呼籲新生，不要看不起高考成績不如自己的同學，也別再抱着過去的包袱較勁，「不要議論高考分數，這個玩意已是過去了」，強調人生每一步都要靠自己去走，大家要放下過去的包袱，輕裝上陣。
除此之外，徐揚生提醒家長避免過度代為處理孩子的校園事務；他指許多時候並非孩子無法獨立，而是父母難以放下掌控欲。徐揚生強調，愛要有邊界與原則，學會適度放手才是對子女最好的成全。
網民直指書呆子言論：還沒經歷過社會毒打
事件隨即引發內地網民熱議，不少人批評該學生仍抱住過去的高考包袱，人生觀亦出現問題，直指「書呆子言論」、「這學生腦子有病，思想很不成熟」、「都考到同一所學校了，能有多大差距」、「這個難成大器」、「排名只是排名，分數差一分名次就差很多，太自以為是了」，亦有網民感嘆「做題機器還沒經歷過社會毒打」、「他如果想退，就讓他退好了。如果他連這點格局都沒有，想必想學好很難。」
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