武漢船隻傾倒黑色物質污染長江　官方介入調查

湖北省武漢市長江水域近日爆出3艘駁船疑似非法傾倒不明物質事件，引發外界高度關注。有網友透過航拍發現，涉事船隻在長江武漢段一處較為隱蔽的水域，反覆傾倒大量黑色泥狀物，江面瞬間染成大片黑色，引發市民擔憂危及水質及生態環境。對此，武漢市生態環境局已會同公安、交通運輸等單位展開調查，長江流域生態環境監督管理局也派員前往現場查核。

每次傾倒10秒 卸貨後折返

事件發生於9月6日，長期關注河川生態的部落客「漁獵齊哥」利用無人機拍攝時，發現3艘駁船接連向長江傾倒黑色不明物質，每次傾倒約10秒，卸貨完成後立即折返，返航途中有工作人員清洗船艙。拍攝者表示，僅能確認傾倒物為黑色泥狀物，至於成分仍無法判定，網路上雖有傳聞指可能與鋼鐵廠或碼頭產業有關，但尚未獲得證實，因此已向環保部門提出檢舉。