武漢船隻傾倒黑色物質污染長江　官方介入調查

湖北省武漢市長江水域近日爆出3艘駁船疑似非法傾倒不明物質事件，引發外界高度關注。有網友透過航拍發現，涉事船隻在長江武漢段一處較為隱蔽的水域，反覆傾倒大量黑色泥狀物，江面瞬間染成大片黑色，引發市民擔憂危及水質及生態環境。對此，武漢市生態環境局已會同公安、交通運輸等單位展開調查，長江流域生態環境監督管理局也派員前往現場查核。
每次傾倒10秒 卸貨後折返
事件發生於9月6日，長期關注河川生態的部落客「漁獵齊哥」利用無人機拍攝時，發現3艘駁船接連向長江傾倒黑色不明物質，每次傾倒約10秒，卸貨完成後立即折返，返航途中有工作人員清洗船艙。拍攝者表示，僅能確認傾倒物為黑色泥狀物，至於成分仍無法判定，網路上雖有傳聞指可能與鋼鐵廠或碼頭產業有關，但尚未獲得證實，因此已向環保部門提出檢舉。
影片曝光後，不少網民懷疑黑色物質可能是化工廢泥或工業廢棄物，擔心長江作為沿岸數千萬人口的重要飲用水源，如被有害物質污染或影響公眾健康，呼籲官方盡速公布調查結果。
武漢市生態環境局7日發布通報指出，已第一時間聯合公安、交通運輸及屬地相關部門前往現場調查，並採集樣本檢驗。內地媒體報道，涉事3艘船目前均已停泊岸邊，其中一艘船上仍可見大量黑色固體，調查工作仍在進行中。截至9月8日，官方尚未公布黑色物質的成分，僅表示相關資訊將以正式公告為準。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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