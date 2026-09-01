宇樹機械人再有突破 全球首次全自主與人類格鬥

內地機器人製造商宇樹科技在周一晚發布影片，展示全球首次由世界模型(World Model)實時驅動的全自動人形機器人格鬥，指旗下世界模型「UnifoLM-X2-1.0」突破世界動作大模型瞬時規劃、決策和動態交互執行等瓶頸，實現了人形機器人全自主搏擊。
世界模型是指透過AI來理解空間、物理規律，試圖讓AI像人類一樣在腦海中推測、自主作出決策。從公司發布片段可見，機械人與人類拳手對打過程中能快速出拳及踢擊；面對對手揮拳時，機械人會即時將雙拳舉至胸前作出防禦；遭受踢擊後則會向後退讓，並保持身體平衡。宇樹科技強調，相關畫面均屬實時錄影，並非後期製作，認為這次展示進一步驗證由世界模型驅動的機械人大規模部署及應用的基礎可行性。
王興興：快則2至3年 行業迎關鍵突破
宇樹創辦人、董事長王興興上月在北京出席世界機器人大會時，指人形機械人尚未大規模推廣，主要原因是在於模型輸入與輸出結果仍與真實世界存在偏差。他指，希望快則2至3年、慢則5至10年，行業將迎來關鍵突破。他又提及，只要當機械人進入任意陌生環境，並在語言指令引導下完成約80%常見任務時，機械人將迎來真正的產業爆發、機械人領域的「ChatGPT時刻」。
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