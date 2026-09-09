台百萬網紅Joeman遭前度控傳性病　公布驗身報告證健康

台灣百萬網紅Joeman與前女友蕭伊爭議延燒。蕭伊日前指控自己確診HPV（人類乳突病毒）第53型及衣原體，隨後Joeman委由律師發聲明反擊，公布檢驗結果呈陰性，對此，蕭伊9日凌晨又發聲。
維持「單一伴侶」關係
蕭伊透露，兩人交往約2年期間，一直認為彼此維持「單一伴侶」關係。分手後她接受性病檢查，才發現感染HPV第53型及衣原體，目前持續接受治療與追蹤。這項指控隨即引發外界關注與討論。
對於蕭伊近日的指控，Joeman委由律師發出聲明，表示7月中與蕭伊結束交往關係後，他已深刻反省，未來也會更加謹慎處理私人生活及人際關係。並稱蕭伊8月14日要求協助安排至醫療檢驗所進行性病篩檢；他也於8月22日前往同一間檢驗所，接受相同項目的檢驗。根據檢驗報告，Joeman的相關檢測結果均呈陰性。
暗示將繼續面對輿論
風向瞬間逆轉，蕭伊隨即遭到質疑。9日凌晨，她再度於社交平台限動發文，向支持她的網友道謝。蕭伊表示，感謝那些替她說話的人：「很抱歉也讓你們為了幫我說話，連帶被攻擊很多難聽的字眼，希望被攻擊的人，不要聽進去心裏。」
蕭伊坦言自己已被罵了無數次，但她擁有家人、朋友及素昧平生的網友支持，讓她感到幸福。她強調不會做出傷害自己的事情，未來也會好好吃飯過日子。這段發文被外界解讀為對風波的回應，也暗示她將繼續面對輿論。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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