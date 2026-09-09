熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
中國
出版：2026-Sep-09 16:15
更新：2026-Sep-09 16:15

陝西少女肢解懸案21年後偵破　警憑DNA追緝四川夫妻歸案

分享：
鄰居夫妻殺害女子後分屍，並購買行李箱拉至火車站棄屍。（圖／翻攝央視社會與法）

鄰居夫妻殺害女子後分屍，並購買行李箱拉至火車站棄屍。（圖／翻攝央視社會與法）

陝西西安一宗塵封21年的分屍命案近日曝光。一名20歲年輕女子受邀赴鄰居家中吃飯，對方妻子返家後懷疑兩人關係親密，與其發生衝突，過程中不幸死亡，事發後鄰居夫妻倆還購買行李箱及塑膠袋處理屍體，再輾轉多地棄屍。

據官方《央視》「社會與法」披露，2004年4月15日晚間9時許，陝西西安閻良火車站附近一處單位院落垃圾台，被民眾發現一紅一藍兩個行李箱，警方打開後驚見人體組織，案件隨即展開調查。

兩行李箱驚見人體組織

警方循線發現，案發當晚8時許，一名三輪車夫曾載著一男一女到附近旅館，試圖寄放兩個行李箱，但遭拒後離開。車夫描述，女子身穿孕婦裙，看起來像是孕婦，男子則負責搬運大型行李箱。警方後來又找到中巴售票員，證實曾見過兩人，其中男子搬行李時相當吃力，卻拒絕旁人協助。

警方進一步發現，男子所穿西裝品牌，與包裹死者頭部的外包裝袋品牌相同，而女子身穿孕婦裙、胸前別着小白花等特徵，也與多名目擊者描述吻合。當時警方研判，兩人原本可能計畫在新豐渭河大橋附近棄屍，但因橋下有人釣魚，只好臨時改變計劃，最後將行李箱丟棄在閻良火車站附近。

法醫鑑定顯示，死者是一名約20歲女子，死亡時間約在案發當天中午。由於疑犯當日下午已出現在西安汽車站，警方一度推測第一案發現場位於西安，但始終未能找到突破口。

Cut 1788922685 Rvyyd3w

2025年2月20日，周某、馬某英遭警方逮捕。（圖／翻攝央視社會與法）

邀鄰居作客與妻爆衝突

直到2024年，警方從包裹屍體的塑膠袋上提取男性生物檢材，經DNA比對後，線索指向四川樂山周姓家族，最終鎖定周某。雖然他的戶籍資料顯示身高僅159厘米、右眼殘疾，與當年目擊者描述有所落差，但警方發現他的外貌輪廓與監控畫面高度相似；其妻子馬某英也疑似就是當年的「孕婦裙女子」。

2025年2月20日，周某、馬某英遭警方逮捕。周某起初拒絕交代案情，直到警方出示監控證據後才坦承犯案。據周某供述，2004年4月15日中午，他曾邀請同棟樓的租戶、綽號「陽陽」的20歲左右女子到家中吃飯。期間，懷孕的妻子馬某英返家，發現兩人互動親密，隨即與陽陽發生爭執。

衝突過程中，馬某英持菜板攻擊陽陽，雙方進一步發生拉扯。周某供稱，自己為了「保護懷孕的妻子」，最終導致陽陽死亡。案發後，夫妻倆購買行李箱及塑膠袋處理屍體，再輾轉多地棄屍。這宗懸宕21年的命案，最終靠着當年留下的物證與現代DNA技術，重新找到破案關鍵，讓涉案夫妻終於落網。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

防騙案貼士｜（私隱專員公署） 防騙案貼士｜（私隱專員公署） 防騙案貼士｜（私隱專員公署）
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務