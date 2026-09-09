5歲女童電子病歷註「刁蠻」　原來醫生不想再看她(有片)

廣東湛江吳川市一名5歲女童因突發過敏就醫被拒，事後家長驚覺孩子的電子病歷「既往史」一欄竟被醫生標註「刁蠻」二字，事件曝光後引發關注。吳川市衞生健康局證實，監督執法人員已現場取證調查，涉事醫生坦承寫下該字眼，本意是「方便以後不再看這個病人」。

綜合《都巿現場》、《紅星新聞》報道，彭女士表示，上周帶臉部腫脹的5歲女兒前往吳川市黃坡鎮中心衞生院急診，一樓值班醫生卻說：「你有喜歡的醫生，可以去找你喜歡的醫生看；有預約、有電話，也可以叫他們回來」，隨後更直接離開診室。彭女士輾轉至四樓求助無果，最終由副院長趕到才完成診治。一周後，彭女士接獲舉報電話，核查系統後驚見涉事醫生於當晚11時許，私自調出病歷，在既往史寫下「刁蠻」二字。彭女士擔心，這一記錄若永久留存，將影響孩子今後就醫，讓她感到非常無助。彭女士丈夫曾與涉事醫生當面溝通，雙方不歡而散。