5歲女童電子病歷註「刁蠻」　原來醫生不想再看她(有片)

廣東湛江吳川市一名5歲女童因突發過敏就醫被拒，事後家長驚覺孩子的電子病歷「既往史」一欄竟被醫生標註「刁蠻」二字，事件曝光後引發關注。吳川市衞生健康局證實，監督執法人員已現場取證調查，涉事醫生坦承寫下該字眼，本意是「方便以後不再看這個病人」。
綜合《都巿現場》、《紅星新聞》報道，彭女士表示，上周帶臉部腫脹的5歲女兒前往吳川市黃坡鎮中心衞生院急診，一樓值班醫生卻說：「你有喜歡的醫生，可以去找你喜歡的醫生看；有預約、有電話，也可以叫他們回來」，隨後更直接離開診室。彭女士輾轉至四樓求助無果，最終由副院長趕到才完成診治。一周後，彭女士接獲舉報電話，核查系統後驚見涉事醫生於當晚11時許，私自調出病歷，在既往史寫下「刁蠻」二字。彭女士擔心，這一記錄若永久留存，將影響孩子今後就醫，讓她感到非常無助。彭女士丈夫曾與涉事醫生當面溝通，雙方不歡而散。
彭女士：冀別讓電子病歷成為醫生發洩情緒的管道
針對家長訴求公開道歉、修正病歷與嚴肅處理，上周六(5日)晚上，吳川市衞生健康局確認事件，並已向患者家屬通報了處置工作情況，同時有關部門對當事醫生開展思想教育和紀律教育，其已深刻反思自身錯誤，並於當天下午向患者進行真誠道歉，雙方達成和解。彭女士對此強調，此次維權並非針對個人或醫院，而是希望以自身經歷，推動醫療行業重視電子病歷管理制度，別讓電子病歷成為醫生發洩情緒的管道，避免其他家庭遭遇同樣的不公與傷害。
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