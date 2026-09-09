東莞婦殺害肢解49歲男友 盜社交賬號扮死者仍在生(有片)

廣東東莞發生殺人肢解案。一名49歲唐姓男子撫養女友3名子女多年，於午睡期間，被女友殺害及分屍，疑兇作案後更盜取死者社交賬號發朋友圈，偽裝死者仍在生假象。案件已進入審查起訴階段，女方涉嫌故意殺人、盜竊罪被起訴。 《新京報》報道，婦人胡某於今年2月1日，趁49歲的男友唐某在午睡期間，將對方殺死分屍，將屍塊藏到居所大樓天台。

死者兒子唐先生透露，父親與疑兇交往五、六年，並撫養對方3名子女。父親「遇害」後疑兇仍有與唐先生通話及發朋友圈，聲稱會到浙江杭州朋友家過年。 兒子擔心不測報警 女方被起訴 唐先生表示，因姑姐指致電父親未獲接聽，只是回微信信息，及後發現朋友圈的相片底部出現Android手機返回鍵與Home鍵，懷疑是由父親抖音影片中截圖；加上父親的電動車一直停在樓下未動等疑點，擔心父親有不測，於是在3月前往東莞報警。 警方帶走胡某調查後，胡某在第二日承認殺害了唐某，並在問訊第三天透露，已將唐某分屍「分袋當垃圾丟掉」，最後一袋留在了她之前住的房子樓頂。唐先生表示，父親身材較瘦，與胡某身高差距不大，胡某趁父親午睡時作案。東莞市人民檢察院指，該案已進入審查起訴階段，胡某涉嫌故意殺人、盜竊罪被起訴。