河北壽司郎要求員工「以手解凍赤蝦」主管涉職場欺凌被處分

日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」在河北石家莊分店傳出職場欺凌！一名自稱員工的網友發文指控，疑因與門店帶教教員衝突，遭對方要求「用雙手捂熱凍赤蝦」，令他手部「像灼燒一樣難受」及人格被侮辱。

據《南方都市報》報道，這名網友9月6日透過社交平台發文表示，自己從事廚房工作以來，從未遇過被要求以人體溫度為食材解凍，認為相關做法讓他感到「人格被侮辱」。事件曝光後迅速引發討論，有網友質疑壽司郎是否存在職場欺凌，也有人留言「蝦捂好了，細菌也長好了」，引發更多爭議。