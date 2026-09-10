河北壽司郎要求員工「以手解凍赤蝦」主管涉職場欺凌被處分

日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」在河北石家莊分店傳出職場欺凌！一名自稱員工的網友發文指控，疑因與門店帶教教員衝突，遭對方要求「用雙手捂熱凍赤蝦」，令他手部「像灼燒一樣難受」及人格被侮辱。
據《南方都市報》報道，這名網友9月6日透過社交平台發文表示，自己從事廚房工作以來，從未遇過被要求以人體溫度為食材解凍，認為相關做法讓他感到「人格被侮辱」。事件曝光後迅速引發討論，有網友質疑壽司郎是否存在職場欺凌，也有人留言「蝦捂好了，細菌也長好了」，引發更多爭議。
對此，壽司郎相關負責人9月8日中午回應表示，公司注意到相關資訊後，已「第一時間進行了內部確認」。針對網路貼文中提到的徒手捂熱凍蝦做法，店方強調，「並非壽司郎正確的解凍方法」，而是「部分員工的錯誤操作」。
壽司郎：全面排查糾正錯誤操作 懲處涉事員工
壽司郎表示，目前已針對所有門店展開全面排查，並將「徹底糾正錯誤操作」。店方進一步說明，為了確保食材的鮮味與口感，公司會依照不同食材特性制定相應解凍方法及內部管理操作指南，一般食材都是放置於解凍冰箱中進行冷藏解凍。
至於涉事員工，壽司郎相關負責人表示，已依例「記過並重新強化培訓」，同時也會針對全門店進行教育強化。店方強調，未來將持續努力，為消費者提供「安心安全的用餐環境」。
壽司郎為日本知名迴轉壽司品牌，隸屬於日本上市企業FOOD & LIFE COMPANIES（F&LC）。品牌在2019年開始在香港展店，2021年則在廣州開設內地首間門市。根據F&LC 2025年底官方財報，壽司郎在大中華區的門店數已達171間，近年持續加速海外展店。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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