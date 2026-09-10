傳廠房禁如廁致員工失禁裸跑 寧德時代斥抹黑造謠

內地社交平台周三（9日）流傳影片，聲稱中國電池巨頭「寧德時代」旗下子公司位於四川省宜賓市的生產基地禁止員工上班時如廁，致一名員工被迫大便失禁裸跑。寧德時代相關負責人同日回應指，此事並非發生在寧德時代基地，有人造謠，公司已就此事報警處理，目前警方已介入調查。

網傳消息稱，寧德時代子公司四川時代新能源科技有限公司位於宜賓的電池生產基地，一名車間班長禁止普通工人上廁所，導致一名員工被迫大便失禁，及後他情緒失控裸跑，甚至拿糞便擲向班長。網傳畫面中，一名全身赤裸的男子在廠房內行走，前方多名身穿藍色連身工作服的工作人員躲避。

四川時代工作人員澄清指，涉事影片中的場景與人員與公司及宜賓基地不符，各基地甚至會給員工安排吸煙空間，不會不准上廁所，斥相關傳言純屬惡意造謠，透露公司已就此事報警處理，目前警方已介入調查。