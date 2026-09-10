劉翔：已獲近50萬元買斷費　與上海體育局再無關聯

2004年雅典奧運男子110米欄金牌得主、中國前男子跨欄名將劉翔上月在微博發文求助，透露上海體育局要求他選擇「買斷」(放棄體制內身分及退休待遇保障，拿回完全個人自由)或「當教練上班」，引發關注。劉翔今日（10日）最新發文稱，「9月1日已經買斷，獲得49.4萬買斷費。今後與體育局再無關聯。」

現年43歲的「欄王」劉翔還稱，從2015年4月7日至今所有工資補助等，共收入982,935元，已於9月2日全數捐給中華慈善總會，用於西藏泥石流救災。

冀當局善待每位退役運動員

劉翔又指官方說按規處理「在編不在崗」，惟自己由退役至今沒有接到過任何編制及崗位，「國家年年規範和整治在編不在崗問題，為何11年後這麼急匆匆的讓我二選一？」他表示尊重規定，接受疏漏，但規定從來不是藉口，就像當教練和買斷，遲到了11年，也已經不是選擇。他強調把「安置」這件事放在陽光下，不是為了讓社會輿論施加壓力尋求第三條路。反之被社會看到、被大眾討論、信息對等，才會讓這個社會更有秩序，這才是時代在進步。他更加希望組織認真去考慮每一位退役運動員的出路，善待他們，讓退役安置靈活多樣，讓他們有更合適的選擇，因為他們搭上了整個青春和健康，甚至留下了永久的傷病。