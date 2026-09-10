馬來西亞吉隆坡豪宅被蒙面賊入屋搶劫一空 中國富商全家被綁（示意圖，非涉事圖片）

富商28歲的保鏢兼司機事發時正在去廁所，他聽見屋外犬吠後立即由廁所出來，隨即遭劫匪以刀架頸制服。隨後將他帶進另一間房間勒令跪下，並被綁住雙手。這時保鏢才發現富商及其他人早已被劫匪捆綁在屋內。約10分鐘後，劫匪將保鏢單獨關進廁所。

9月7日下午2時至3時許，5名戴著手套的蒙面劫匪闖入中國籍富商位於安邦路Pavilion Embassy豪宅家中，持刀將一名大人、一名小孩和廚師用束帶綁住手腳及封住嘴巴。

馬來西亞吉隆坡一名中國籍富商的豪宅日前遭5名蒙面匪徒持刀闖入，賊人先將屋內所有人綁住，再將現金、名錶及珠寶等財物洗劫一空，短短10分鐘內估計損失高達291萬令吉（約561萬港元）。

據透露，搶劫過程持續了大約10分鐘，保鏢聽見屋外傳來關門聲，推測劫匪已離開因此掙脫繩索，離開廁所，他在另一房間幫眾人解除捆綁。獲救之後，富商於當天下午5時報警。

屋主護照被搶 手機被破壞

當地警方旺沙瑪珠警區主任Anas bin Suleiman稱，劫匪除了搶走屋主家中大量現金及名貴珠寶手錶之外，還搶走了屋主的護照並毀壞其手機，幸屋內的人都沒有受到嚴重傷害。警方已經援引刑事法典結夥持械搶劫條文調查此案。

據悉，屋主被搶劫物品包括21萬令吉現金、價值約5萬令吉的翡翠玉石、一枚價值約65萬令吉的手錶、一枚價值約180萬令吉的手錶、兩條價值約20萬令吉的白金頸鍊，以及一個價值約27萬令吉的手鐲。