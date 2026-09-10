iPhone 17 Pro Max成資助中斷原因 甘肅女學生反客為主威脅捐助人（示意圖，非涉事圖片）

甘肅一名姚先生持續資助一名經濟拮据的女學生長達5年，但他發現對方升上大學二年級後買了iPhone 17 Pro Max、還開始講究打扮化妝。姚先生認為女學生已不符合助學標準，決定停止資助。女生後來「反客為主」，反指姚先生違反「資助至學業結束」的口頭協定，引發熱議。 據《閃電新聞》報道，姚先生出身甘肅農村，自己曾經歷農村學生求學期間貧窮，因此大學畢業後長期支援助學，協助經濟困難學生。涉事女生是經班主任核實家庭經濟狀況後，推薦予姚先生資助，雙方關係維持約5年。

單方面停止助學 然而，直到女生升上大學二年級，姚先生發現她的生活出現明顯變化。女方不僅購入iPhone 17 Pro Max，平時穿著更加講究，妝容更加精緻，因此根據消費支出認定她不符合「困難助學」標準，決定停止提供生活費。

資助中斷後，女生主動傳訊息詢問為何沒有按時發放當月生活費。姚先生則直接告知停助原因，雙方因此爆發爭執。 女生反駁表示，手機是自己節衣縮食儲錢買的，又認為愛美也是女生的天性，不能單憑手機及打扮就認定已經不需要接受資助。她更質疑，私人助學並沒有明確法律標準，姚先生無權單方面認定她不符合助學資格。 女生反駁︰節衣縮食儲錢買手機 女生還指出，當初雙方曾有「資助至學業結束」的口頭協定，如今資助才5年就中止，她認為對方已經違約，要求盡快補發生活費，否則將把事件來龍去脈公開。

對話截圖在網路流傳，事件迅速引發討論。姚先生後續回應表示，與相關部門溝通了解後，女生因突然失去資助後生活陷入不安，產生焦慮情緒，因此才會出現激烈言論。

願棄17 Pro Max改用平價手機 姚先生透露，目前女生已主動表示願意將iPhone 17 Pro Max換作平價紅米手機，並前往他的親戚店裡工作，以補貼日常生活開支。同時，他也已安排同事給女生1500元人民幣生活費，協助她度過眼前的經濟困境。 對於外界質疑事件真實性，姚先生則強調，網路流傳的對話及相關事件均屬真實，整件事件「可查證」，本人也願意為此承擔全部責任。 事件曝光後，也引發網友兩派討論。一方認為私人資助本質上是善意行為，資助者有權根據實際情況調整；另一方則認為，若雙方確實約定資助至畢業，資助者是否能因受助者購買手機、化妝或打扮就單方面停止資助，仍值得進一步釐清。