台中男便當店點餐突「石化」30分鐘 店方報警結局逆轉(有片)

台灣台中一名50歲男子日前往便當店買晚餐，未料點餐後，卻突然「石化」靠在櫃檯近30分鐘不動，疑似成為木頭人，店家見狀況不對報警，警員憑經驗判斷男子疑似中風，緊急叫救護車送醫，經診斷確認為急性腦出血，及時挽回一命。
事發於8月27日下午4時半，警方接報一名男子在便當店點餐後突然僵住，既不取餐也不離開，只是持續盯著店內看，誤以為遇到「怪客」或色狼，警員抵達現場後發現一名男子靠在櫃檯，眼神迷離表情呆滯，雖對詢問有所反應，但反應明顯遲鈍，說話含糊不清，無法清楚回答身分。店員表示，男子剛點餐時一切正常，但不到5分鐘後，舉止便開始異常，之後靠在櫃檯近30分鐘沒有動作，也未將餐點取走。警員發現男子沒有明顯外傷，也沒有酒味，但眼神、言語及行動均出現明顯異常，憑藉過往處理經驗，研判恐有中風徵兆，立即通報救護車到場。
有中風病史 確診急性腦出血
由於男子坐電單車，警員透過車牌資料聯繫上其家屬，確認男子本身有中風病史，送院後確診為急性腦出血，家屬得知警員及時將男送醫，對此表達感謝。
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