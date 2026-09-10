台中男便當店點餐突「石化」30分鐘 店方報警結局逆轉(有片)

事發於8月27日下午4時半，警方接報一名男子在便當店點餐後突然僵住，既不取餐也不離開，只是持續盯著店內看，誤以為遇到「怪客」或色狼，警員抵達現場後發現一名男子靠在櫃檯，眼神迷離表情呆滯，雖對詢問有所反應，但反應明顯遲鈍，說話含糊不清，無法清楚回答身分。店員表示，男子剛點餐時一切正常，但不到5分鐘後，舉止便開始異常，之後靠在櫃檯近30分鐘沒有動作，也未將餐點取走。警員發現男子沒有明顯外傷，也沒有酒味，但眼神、言語及行動均出現明顯異常，憑藉過往處理經驗，研判恐有中風徵兆，立即通報救護車到場。