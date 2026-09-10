iPhone Duo｜內地公司豪派一人一部Apple闊摺機　實習生都有份

蘋果首款摺疊iPhone Duo今天正式亮相，最高售價直逼人民幣2.6萬（約27,999港元），內地某影音公司豪氣送福利，創辦人Tim在公司群組宣布，員工「每人一部iPhone Duo」，就連實習生、新員工也有份。

就在蘋果發布會後，內地某影音公司員工在社交平台公司內部截圖成為一時佳話。創辦人Tim在群組中寫道「老規矩，每人一部iPhone Duo」，並讓員工選擇同價位其他手機型號。

通知中特別強調，不論是實習生還是剛入職的員工，只要當天人在公司，都能獲得一部iPhone Duo。由於公司贈送高價禮品可能涉及個人所得稅，Tim表示相關稅項將由公司負責，籲員工不用擔心。

勢連續5年送蘋果新產品

據了解，這並非該影音公司第一次以蘋果新機作為員工福利。自2022年起，公司就曾在蘋果推出新機後向員工派發相關產品，若此次iPhone Duo福利屬實，將是連續第5年送蘋果新產品。相關消息曝光後，不少網友直呼「別人家的公司」、「這福利太狠」，也有人笑稱，「上班第一天就送一部萬元手機」。