可食用課本成內地爆紅零食 油墨或含重金屬影響學生健康

據《央視新聞》報道，部分網購平台搜尋「可食用作業本」、「可以吃的文具」等關鍵字，就能找到相關食品，價格從幾豪子到數百元人民幣不等。產品主要分兩類，一種是外包裝印有課本圖案，裡面放透明糯米紙；另一種則直接在糯米紙上印製課文、插圖或試卷，外觀更加逼真。

新學期開學，內地中小學生間近期流行一款「可食用課本」零食，生產商將糯米紙製成課本、試卷、獎狀等造型，打著「解壓神器」、「把知識吃進肚子裡」等口號吸引學生。不過，這類看似有趣的爆紅零食，卻被揭露可能存在食品添加劑違規、製作環境不合格等安全疑慮。

其中一款「吃作業（糯米紙糖果）」被標示為「其他型糖果」，配料包含葡萄糖漿、白砂糖、糯米粉及多種色素，包括檸檬黃、亮藍、誘惑紅等。生產商方聲稱，產品按照糖果標準生產即可使用相關色素。

但部分商品的成分表不完整，客服也無法提供生產廠商及食品生產許可證編號，來源令人質疑。

然而，媒體比對發現，另一款「吃作業（威化糯米紙）」及「寫作業」產品被歸類為「澱粉製品」，配料同樣出現上述色素。按照《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》，相關色素允許使用的食品分類中並不包括「澱粉製品」，因此可能涉及超出食品添加劑使用範圍。

此外，專家提醒，部分小店若使用非食品級油墨甚至工業油墨，可能造成重金屬超標，對兒童肝腎功能帶來潛在傷害。學生把產品拿在手中玩耍後再放入口，亦可能增加細菌污染及腸胃不適風險。