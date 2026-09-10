可食用課本成內地爆紅零食 油墨或含重金屬影響學生健康

新學期開學，內地中小學生間近期流行一款「可食用課本」零食，生產商將糯米紙製成課本、試卷、獎狀等造型，打著「解壓神器」、「把知識吃進肚子裡」等口號吸引學生。不過，這類看似有趣的爆紅零食，卻被揭露可能存在食品添加劑違規、製作環境不合格等安全疑慮。
據《央視新聞》報道，部分網購平台搜尋「可食用作業本」、「可以吃的文具」等關鍵字，就能找到相關食品，價格從幾豪子到數百元人民幣不等。產品主要分兩類，一種是外包裝印有課本圖案，裡面放透明糯米紙；另一種則直接在糯米紙上印製課文、插圖或試卷，外觀更加逼真。
糯米紙扮書本內頁
但部分商品的成分表不完整，客服也無法提供生產廠商及食品生產許可證編號，來源令人質疑。
其中一款「吃作業（糯米紙糖果）」被標示為「其他型糖果」，配料包含葡萄糖漿、白砂糖、糯米粉及多種色素，包括檸檬黃、亮藍、誘惑紅等。生產商方聲稱，產品按照糖果標準生產即可使用相關色素。
然而，媒體比對發現，另一款「吃作業（威化糯米紙）」及「寫作業」產品被歸類為「澱粉製品」，配料同樣出現上述色素。按照《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》，相關色素允許使用的食品分類中並不包括「澱粉製品」，因此可能涉及超出食品添加劑使用範圍。
此外，專家提醒，部分小店若使用非食品級油墨甚至工業油墨，可能造成重金屬超標，對兒童肝腎功能帶來潛在傷害。學生把產品拿在手中玩耍後再放入口，亦可能增加細菌污染及腸胃不適風險。
當局開學重點整治
目前內地多個地方的市場監管部門已發布消費提醒，並將「可食作業類食品」列為部分地區開學季食品安全整治重點。專家呼籲家長選購兒童食品時，務必確認完整食物成分表、生產資訊及食品生產許可證，對來源不明、標示不完整的「網紅零食」提高警覺。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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