Joeman復工開箱iPhone Duo 揭重量等4大缺點

Joeman 10日上傳開箱iPhone新機的影片，透露目前人在台灣。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

台灣YouTuber Joeman近來因感情及性病風波一度停工。雖然沒有到美國出席蘋果（Apple）秋季發布會，但Joeman 仍即日推出開箱iPhone Duo新手機的影片，被網友稱讚「這發片速度跟去現場沒兩樣啊」、「還是看九哥的比較對味」。Joeman在片中分享iPhone Duo的4大缺點，包括重量太重、只有eSIM、無Face ID及長焦鏡頭。 Joeman在影片中承認「今年的這個蘋果布會，我是在台灣不是在美國」，並說明桌上放的是模型機。接著表示原本預期摺疊機會命名為「iPhone Ultra」，後來才得知是「iPhone Duo」，因此先前拍攝好的19分鐘素材全都報廢，需要重拍。

沒有實體sim卡槽及長焦鏡頭 Joeman坦言起初認為iPhone Duo的機身因看起來不對稱「很醜」，但隨即分析機身其實看起來像是「D」，呼應了「Duo」的名稱。談及iPhone Duo的感覺時，他直言「就是價格（貴）」，並稱該機沒有長焦鏡頭是「硬傷」。而且iPhone Duo僅配備Touch ID而無Face ID，沒有實體sim卡槽、只支援Esim。他續指iPhone Duo重量達254克，加上摺疊螢幕手機經常需要單手持手或展開，重量不低。

可變光圈成iPhone 18 Pro吸引之處 至於iPhone 18 Pro及18 Pro Max系列手機，Joeman特別強調「可變光圈」功能是重要亮點，對喜歡用手機拍照的人會有明顯吸引力。 對於Joeman復工拍攝開箱影片，支持者紛紛留言：「不在乎你的感情，只在乎你的專業能力跟企劃」、「果然蘋果還是要看你才最對味啊」、「其它YT的開箱都不想看，就為了等你的開箱」、「熟悉的iPhone開箱最對味」、「不得不說，新品發表還是會想看九妹的整理，整體有邏輯，表達的也很清楚」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章