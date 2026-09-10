青島造船廠貨輪維修起火25死 習近平令嚴肅追責(更新)

報道指船上共有42人，其中12人安全撤出，5人受傷送醫，目前生命體徵平穩，25人失聯。明火已於今日下午撲滅。截至晚上719時24分，25名失聯人員全部找到，均無生命體徵。

事故發生後，山東省和青島市立即啟動應急處置機制，組織應急、消防救援、公安、衛生健康、工信等部門全力開展救援工作。

事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡，要盡快搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。習近平強調，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，深入排查整治各類火災隱患，落實落細防範措施，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。