傳中國願助特朗普晤金正恩　擬深圳APEC峰會期間會面

國家主席習近平預計本月稍後訪問美國，與美國總統特朗普會面。周四（10日）有報道引述消息人士指，中國已表示願意協助安排特朗普與北韓領袖金正恩會晤，並作為中美談判之中的籌碼，據報其中一個方案是推動「特金會」於今年11月在廣東深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行，但目前未確認任何細節。

據報道，美國上月派出一名特使特使訪問深圳和浙江杭州，作為會晤準備工作一部分。消息人士稱，中國將支持所有有助重啟對話的可信努力，但因金正恩與中俄的關係得到加強，加上他對過去與特朗普的多次會晤感到失望，很可能對重返談判桌開出高昂條，包括要求美國放寬對平壤的制裁及承認北韓的擁核國地位。

消息人士又指，中國正加大努力，希望在恢復美朝外交關係方面發揮積極和建設性的作用，凸顯其在朝鮮半島談判中保持核心參與者地位的決心，中方將支持所有有助重啟對話的努力，但必須確保美國及北韓各自的利益都得到保障，同時希望美國能保證有清晰目標。