iPhone Duo未推出內地已現炒價 黃牛最貴開價10萬

根據《界面新聞》今日（9月11日）查看閒魚、轉轉等多個內地二手交易平台，已有大量iPhone Duo代購服務及首批預定單，費用普遍為500至1000元人民幣。部分賣家宣稱多地都能接單，更設團隊「留意著蘋果官網庫存量」，若搶不到則全額退款。

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo日前在發布會亮相，預計9月12日開放預購，9月18日正式開賣。雖然新機尚未推出，內地二手交易平台已湧現大量代購，甚至有人標出9.9萬人民幣（約11.6萬港元）的黃牛價。

至於直接預售首批iPhone Duo的賣家，叫價則更加驚人，普遍價錢約比原價高5,000元人民幣，最低也要加價1,000元人民幣。一名賣家表示，10月16日有貨，另一名賣家則開價1.9萬人民幣，比官方價格高出3,000元人民幣。

不過，最誇張的還是出現9.9萬元人民幣的報價，遠高於官方iPhone Duo最高容量2TB價錢（27,999港元起）。值得注意的是，目前這類多屬預售叫價，並沒有真實成交紀錄，消費者若貿然落單，有機會承受風險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章