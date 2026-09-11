「翻版黃仁勳」現身上海科技展 外國人合照後才發現誤會大了

上海一場科技展覽，近日出現爆笑一幕，網紅「黃銀勳」穿上NVIDIA CEO黃仁勳招牌黑色皮褸，手持自製道具顯示卡現身活動。有外國遊客誤把他當成黃仁勳本尊要求合照，靠近才發現「認錯人」。
綜合傳媒報道，活動於9月10日在上海舉行，網紅「黃銀勳」以一身黑色皮衣亮相。他沿途向現場人士派發自行列印及製作的「顯示卡」道具。由於他的外表、銀白髮型以及穿著皮褸外套風格，與黃仁勳風格相似度高，不少人第一眼都被吸引，驚呼以為是黃仁勳來了，甚至有外籍遊客上前合照，拍照後才發現對方根本不是黃仁勳本人，氣氛頗為爆笑。
網民︰輝達工作人員有甚麼反應？
有網友好奇留言，稱「很好奇展覽內輝達的工作人員，看到這一幕有甚麼反應？」對於自己意外爆紅，黃銀勳笑說，大家平常就經常拿他開玩笑，稱他是「最強國產替代」。他表示，這次是自己第一次參加外灘大會，想不到能親身感受到中國科技發展，「沒想到中國科技已經發展到這種程度了，未來一定會越來越強！」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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