豬堅強2.0｜陝西家豬被泥石流活埋36日　暴瘦30公斤奇蹟生還

陝西省商洛市驚現「豬堅強2.0」！一頭名叫「豬大」的家豬，8月5日遭泥石流掩埋在豬圈下方，家人一度認定牠已死亡。豬大被活埋整整36日後奇蹟獲救，當時瘦到只剩40多公斤，雙腿無法站立。

《極目新聞》報道，「豬大」的黨姓主人表示，3月家中養了兩頭豬，一頭個性安靜、一頭活潑，因此仿照動畫角色「熊大、熊二」取名「豬大」與「豬二」。但8月5日當地暴雨突襲，洪水挾帶大量泥沙沖入村莊，黨男家門前道路及地勢較低的豬圈，都遭數米高的泥沙掩埋。當時「豬二」及時逃出，但「豬大」仍被困在豬圈內。