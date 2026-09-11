豬堅強2.0｜陝西家豬被泥石流活埋36日　暴瘦30公斤奇蹟生還

陝西省商洛市驚現「豬堅強2.0」！一頭名叫「豬大」的家豬，8月5日遭泥石流掩埋在豬圈下方，家人一度認定牠已死亡。豬大被活埋整整36日後奇蹟獲救，當時瘦到只剩40多公斤，雙腿無法站立。
《極目新聞》報道，「豬大」的黨姓主人表示，3月家中養了兩頭豬，一頭個性安靜、一頭活潑，因此仿照動畫角色「熊大、熊二」取名「豬大」與「豬二」。但8月5日當地暴雨突襲，洪水挾帶大量泥沙沖入村莊，黨男家門前道路及地勢較低的豬圈，都遭數米高的泥沙掩埋。當時「豬二」及時逃出，但「豬大」仍被困在豬圈內。
9月9日下午，黨男父親開始清理豬圈時，聽見微弱的豬叫聲。家人立即拿起鋤頭往泥土裡挖，結果竟發現「豬大」躲在一塊水泥板下方的狹小空隙中，還不斷用鼻子拱著泥土。
家人隨即合力清除周圍泥土與砂石，最終成功把「豬大」救出，受困多日的豬大雙腿已無法站立，只能躺在泥土與水泥板形成的空間內。「豬大」從原本約75公斤，暴瘦到僅剩約40多公斤。黨男推測，豬大被困期間，可能不斷用鼻子拱土，撐出更多空間。他們估計「豬大餓的時候應該也會吃土」。
逃過一劫 仍可能過年被宰殺
死裡逃生的豬大，仍有機會在過年被宰殺作食物。黨男仍未有定案，稱「先養到過年，暫時還沒想好。」至於「豬堅強」是2008年四川汶川大地震時，一頭被埋在廢墟下36日奇蹟生還的豬。「豬堅強」在2021年因年老而去世，享年14歲。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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