許紹雄病逝近一年「續代言」廣告 品牌被批消費死者

許紹雄離世將近一周年之際，有內地網民發現，多個電商平台上某調味料品牌的多款產品，仍使用許紹雄的肖像作為廣告代言進行宣傳，質疑消費死者。(網上圖片)

人稱「Benz雄」的香港資深演員許紹雄去年10月因腎癌引發器官多重機能衰竭病逝，享年76歲。在許紹雄離世將近一周年之際，有內地網民發現，多個電商平台上某調味料品牌的多款產品，仍使用許紹雄的肖像作為廣告代言進行宣傳，質疑消費死者，「人都去世了，還被用來代言？」涉事品牌廠商周四（10日）回應，與許紹雄生前簽署的合約直至2027年10月才正式屆滿，目前正陸續更換相關宣傳物料。最新部份產品介紹頁面已撤下許紹雄的肖像圖，而是用卡通人物替代。

內媒報道，內地多個網購平台的某調味料品牌，旗下多款調味料產品包裝及商品介紹頁面上仍清晰可見許紹雄生前拍攝的肖像圖片，並標註其為官方品牌形象代言人。不少網民批評藝人已離世近一年，商家仍沿用其肖像促銷有欠尊重，「人走了就該撤下宣傳圖」、「觀感真的很不適」、「人都去世了，還被用來代言？」，惟亦有網民指，「人已經去世，商家確實不太應該繼續使用其宣傳，但是商家也確實有合同」。

正替換下架 卡通人物替代

涉事調味料生產廠家工作人員向傳媒透露，公司此前與許紹雄簽訂的商業代言合約有效期直至2027年10月才屆滿，目前正與新的代言人洽談合作，並已著手將所有含有許紹雄肖像的線上線下宣傳物料進行分批替換與下架。最新部份產品介紹頁面已撤下許紹雄的肖像圖，而是用卡通人物替代。