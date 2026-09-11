車Cam直擊｜浙江隧道女子突爬車頂跳下 鄰線貨車急避險翻側

浙江錢江隧道一輛私家車在隧道內行駛期間，副駕駛座一名女子突然爬出車窗，站上車頂後突跳下，鄰線後方一輛大型貨車緊急避讓。(影片截圖)

浙江錢江隧道周二(8日)發生一宗驚險的交通意外事件。一輛白色私家車在隧道內行駛期間，副駕駛座一名女子突然爬出車窗，站上車頂後突跳下，場面猶如電影，鄰線後方一輛大型貨車緊急避讓，險些翻側釀成連環交通事故，地上疑留下剎車痕跡。

白色私家車鄰線一輛大型貨車的車Cam影片顯示，當晚晚上7時白色私家車在隧道內行駛，女子突然從副駕駛室爬到車頂，之後張開雙臂跳入中間車道。事發突然，貨車司機立即減速避讓險些側翻，後方半掛車緊急變道差點與前方貨車發生追尾。

錢江隧道監控中心工作人員於周三(9日)回應確認事件屬實，指中心接報後第一時間派員前往處理，惟人員到場前，私家車及女子已自行離開。中心已就事件報警，交由交警跟進調查。工作人員其後表示隧道通行正常，未受影響。當地交警部門及後指，該女子已被送往寧波醫院接受治療，目前沒有生命危險。她的行為異常，精神狀態尚需進一步評估，初步調查不涉刑事案件。