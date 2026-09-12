中國調高日本公民赴華簽證費達7.4倍　駐日使館：對等安排

依照公布的新舊費率，一次簽證由原先2250日圓調至16,750日圓，二次簽證由3,750日圓（約192港元）調至25,100日圓（約1,282港元），至於半年多次簽證由4,500日圓（約230港元）調至33,500日圓（約1,711港元），一年多次簽證則由7,500日圓（約383港元）調至5,250日圓（約268港元）。

官媒《環球網》報道，根據中國駐日本大使館公告指出：「根據簽證費對等安排，自2026年9月14日起，對日本公民赴華簽證規費進行調整。」公告指出，9月14日前已受理的簽證申請，按原標準收費。至於第三國國籍簽證，則按原標準收費。

中國駐日本大使館11日宣布，自今年9月14日起，調整日本公民赴中國簽證規費，其中一次入境簽證費用，將從原本2,250日圓（約115港元）調高至16,750日圓（約856港元），暴增7.4倍。

換算後，一次簽證、半年多次簽證，費用皆暴增為原本的7.44倍，二次簽證則約為原費用6.69倍，一年多次簽證約為6.7倍，漲幅驚人。

外國人赴日本簽證費急升

日本外務大臣茂木敏充早前於6月19日宣布，自7月1日起，外國人申請日本簽證的費用將大幅上調。

其中，單次入境簽證費用將由現行的3,000日圓（約153港元）上漲至15,000日圓（約766港元），漲幅達5倍；多次入境簽證（效期內可多次出入境）費用則將由6,000日圓（約306港元）上調至30,000日圓（約1,532港元），同樣漲幅5倍。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章