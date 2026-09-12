金磚峰會｜習近平時隔七年再訪印度　中印正安排雙邊會談

國家主席習近平將於12日至13日赴印度新德里，出席金磚國家領導人第18次會晤。外交部11日證實，中印雙方正就習近平與印度總理莫迪的雙邊會談進行安排，若最終成行，是兩人連續第3年會面。
綜合內媒報道，外交部發言人毛寧今在例行記者會上表示，習近平與莫迪的（Narendra Modi）雙邊會晤正在安排中。她指出，這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤。
做睦鄰友好的朋友
毛寧表示，中方願與印方一起，按照兩國領導人的戰略引領，從戰略高度和長遠角度把握中印關係，加強溝通、增進合作、妥處分歧，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴。
值得注意的是，這場即將登場的「習莫會」受到外界高度關注。根據印度媒體《今日印度》（India Today）日前報道，莫迪可能趁金磚峰會與習近平舉行雙邊會談，若成行，將是2019年中印領導人在印度非正式會晤後，習近平時隔7年再度訪印。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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