金磚峰會｜習近平時隔七年再訪印度　中印正安排雙邊會談

國家主席習近平將於12日至13日赴印度新德里，出席金磚國家領導人第18次會晤。外交部11日證實，中印雙方正就習近平與印度總理莫迪的雙邊會談進行安排，若最終成行，是兩人連續第3年會面。

綜合內媒報道，外交部發言人毛寧今在例行記者會上表示，習近平與莫迪的（Narendra Modi）雙邊會晤正在安排中。她指出，這將是兩國領導人繼喀山、天津會晤之後連續第三年會晤。