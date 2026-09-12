網紅零食魔芋爽162噸原料被拒入境　涉二氧化硫超標

衛龍進口魔芋粉在山東青島口岸因二氧化硫超標被通報。（圖／翻攝泰山財經）

內地網紅零食「魔芋爽」長年熱賣，現傳出其原料印尼產魔芋粉，在山東青島口岸因二氧化硫超標被通報。據悉，二氧化硫為食品加工中常用的漂白劑和防腐劑，過量會引起如噁心、嘔吐等反應，危害人體健康。

過量會引起噁心及嘔吐

據《泰山財經》報道，近日海關總署進出口食品安全局披露2026年7月全國未准入境食品化妝品資訊。其中，河南衛龍食品企業電商發展有限公司因進口的魔芋粉二氧化硫超出GB2760-2024限量標準，不符合食品安全國家標準規定被通報。