網紅零食魔芋爽162噸原料被拒入境　涉二氧化硫超標

內地網紅零食「魔芋爽」長年熱賣，現傳出其原料印尼產魔芋粉，在山東青島口岸因二氧化硫超標被通報。據悉，二氧化硫為食品加工中常用的漂白劑和防腐劑，過量會引起如噁心、嘔吐等反應，危害人體健康。
過量會引起噁心及嘔吐
據《泰山財經》報道，近日海關總署進出口食品安全局披露2026年7月全國未准入境食品化妝品資訊。其中，河南衛龍食品企業電商發展有限公司因進口的魔芋粉二氧化硫超出GB2760-2024限量標準，不符合食品安全國家標準規定被通報。
資料顯示，涉事魔芋粉重量為162噸，進境口岸為青島，產地為印尼，生產企業資訊顯示為「PT.BANSHANG TECHNOLOGYJAWA TIMUR」。對此，記者致電衛龍客服，對方表示，會將問題記錄回饋。此外，《泰山財經》還向衛龍發送採訪函，但截至發稿未獲回覆。
常用於食品加工漂白防腐
公開資料顯示，二氧化硫是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑，具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫進入人體不會對身體造成健康危害，但過量食用會引起如噁心、嘔吐等胃腸道反應。
據衛龍日前發佈2026年中期財報，上半年公司總營收37.15億元人民幣（約43.5億港元），其中魔芋爽、風吃海帶等蔬菜製品就貢獻了24.41億元人民幣（約28.6億港元），同比增長15.8%，佔到總收入的65.7%。換言之，衛龍每賣出三塊錢，就有兩塊來自魔芋爽和海帶等蔬菜製品，反觀昔日「拳頭產品」辣條收入佔比降幅從2025年上半年的3.2%擴大至9.8%。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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