手機廣告阻打電話求救致母亡　家屬改口稱「誤解」

據內媒報道，在11日晚，死者兒子張先生與榮耀面對面溝通，現場還原當時使用場景等。張先生表示，對「魔法畫報」有誤解，「經過溝通事件我才發現與榮耀手機無關，我在網上發的帖子中有部分內容與實情不符，為給榮耀品牌造成的影響致歉」。榮耀方面則指，基於人道關懷，不向張先生追究。

內地手機品牌「榮耀」（HONOR）近日引起爭議，有內地網民日前在社交媒體表示，其母親早前突發心肌梗塞，父親欲撥打急救熱線求助，解鎖手機時卻意外進入系統預設的全屏廣告畫面，母親因而錯過搶救時間不幸離世。

張先生指，事發於上月30日凌晨4時許，母親突發心肌梗塞，而行動不便的父親拿起手機想要撥打求救電話，但手機卻彈出全屏廣告，而退出按鈕不顯眼，因無法關閉廣告介面，導致不能撥打求救電話，要找鄰居求助，延誤了約5至10分鐘，但母親最終仍因延誤，而宣告不治。

報道提及，涉事手機雖表示「上滑解鎖」，但只要滑動稍微偏差，就會直接彈出廣告，需點擊位於角落的微小按鈕才能退出，而關閉該功能需要手動在設置內點擊關閉，對長者用戶極不友善。