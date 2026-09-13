中秋節｜廈門公司連放13.5日每人再派錢　老闆：嚴禁工作

內地有公司以福利突圍而出，福建廈門一間科技公司近日公布今年將從中秋節前一天（9月24日）中午一路放假到10月7日，整整13.5日，不扣年假。公司還向每名員工提供最高2,000元人民幣旅遊基金，引發網民羨慕。
據《極目新聞》報導，一名任職超過5年的員工透露，該公司近年中秋節、十一國慶及農曆新年假期都相當長，2024年中秋節、國慶共放15日，2025年則放12.5日，而且連續3年都有最高2,000元人民幣旅遊基金。
今年該公司公告顯示，9月24日中午起至10月7日放假，兩個節日之間原本的3個工作日「全部變假期」，並明確強調「不調休、不扣年假、不扣減個人年休假」。
每名員工旅遊基金最高達2000元
除了超長假期，公司還依員工入職時間發放旅遊基金，每滿1個月可獲200元人民幣，最高2,000元人民幣，可用於內地旅遊的演唱會、電影、景區門票，以及機票、住宿等消費。
老闆：AI代客服 確保員工放假
更狂的是，公司為確保員工真正「離線」，節前會提前凍結部分專案版本、停止更新程式碼，假期期間除重大突發事件外，禁止發布任何工作指令，就連上下游供應商也會提前通知，避免假期打擾員工。
公司負責人郭先生證實相關安排，表示公司每年都這樣放假，員工早已習慣。他指出，公司主要從事網路軟體業務，部分客服及後台工作可交由AI處理，因此不必大量安排人員假日上班。
至於為何乾脆全公司一起放假？郭先生笑稱，若只讓部分員工休假，反而得有人留下輪班，「公平起見，大家要放就都放」，最後更直言：「主要是我自己也想放。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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