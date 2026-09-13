中秋節｜廈門公司連放13.5日每人再派錢　老闆：嚴禁工作

內地有公司以福利突圍而出，福建廈門一間科技公司近日公布今年將從中秋節前一天（9月24日）中午一路放假到10月7日，整整13.5日，不扣年假。公司還向每名員工提供最高2,000元人民幣旅遊基金，引發網民羨慕。

據《極目新聞》報導，一名任職超過5年的員工透露，該公司近年中秋節、十一國慶及農曆新年假期都相當長，2024年中秋節、國慶共放15日，2025年則放12.5日，而且連續3年都有最高2,000元人民幣旅遊基金。

今年該公司公告顯示，9月24日中午起至10月7日放假，兩個節日之間原本的3個工作日「全部變假期」，並明確強調「不調休、不扣年假、不扣減個人年休假」。