河北農業大學迎新抽獎　大獎為「4年免費早餐」

消息曝光後，網友笑說：「這下每天都要早起吃早餐了。」看似是一項福利，卻又帶有「強迫早起」的意味，但實實在在節省4年的早餐費用，仍讓不少人羨慕。

據《深港在線》報道，迎新晚會頭獎名額僅有一個，由農學院一名大一新生成為幸運兒。學校將與餐飲後勤部門合作，為得獎學生辦理飯卡手續，未來4年這名幸運兒都能在校內飯堂免費享用早餐。

河北農業大學9月10日晚舉辦迎新生文藝晚會，抽獎環節頭獎竟然不是現金，而是「大學4年免費早餐」，讓中獎新生瞬間成為全場最羨慕的對象，網友笑稱：「這下不得不早起了！」

有網友開玩笑說，自己讀大學時只有軍訓和校規，別人入學卻「4年免費早餐」，甚至有人留言：「能不能轉學重讀，就為了這4年免費早餐？」

二獎為「一個學期健身券」

除了頭獎，河北農大二獎送出5個宿舍的「一個學期健身券」，中獎學生可在校內享用健身房，連同宿舍室友都一起受惠。三獎則是8個班級的「集體觀影券」，直接把獎品變成班級團建福利，讓整個班級一起享受。

晚會另一個人氣環節則是「利是雨」。校方安排無人機在操場上空灑下5,000封利是，裡面裝有各式零食及飲品兌換券，包括桃酥、紅棗、瓜子及飲品等，學生拿到利是後即可到指定地點兌換。

校方工作人員透露，這些利是獎品並非單純採購而來，而是來自學校「產學研」三結合基地的農產品，種類多達數十種，包括番茄、小黃瓜、牛奶等，讓迎新活動同時結合校內特色與農產品推廣。