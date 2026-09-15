湖北大學買樓改建成學生宿舍掀熱潮　雙人房每年1320人民幣

內地近來掀起「買樓改作學生宿舍」風潮，多間大學直接購入校園周圍的住宅，再改造為學生宿舍，不僅解決學生住宿空間不足問題，也被視為協助消化地產市場的新做法。
步行5分鐘上學 設健身設施
據《央視新聞》報道，其中，湖北大學被指是內地首個收購校園周圍住宅改建學生宿舍的高校案例。學校購入與陽邏校區一路之隔的武漢城建·水岸部分房屋，改造為學生宿舍。從宿舍步行約5分鐘即可抵達教學區，每棟樓也配置專屬宿舍管理團隊。
宿舍內空調、熱水等設備一應俱全，4個獨立房間組成一個單元，學生既可以與室友交流，也能關房門保留私人空間。湖北大學研究生謝子瑩表示，宿舍樓下設有健身器材，外賣餐點甚至可以直接送到宿舍門口，加上學校就在馬路對面，步行幾分鐘即可到達教學區，生活相當方便。
她入住的是雙人房，每年住宿費1,320人民幣（約1,543港元），不用額外支付管理費。她形容，入住學生宿舍的同時，也享受到類似一般住宅社區的生活條件。
除了湖北大學，包括深圳大學、合肥工業大學、中南大學、中國礦業大學等多間大學，也陸續購入存量商品房作為學生宿舍。
中國礦業大學新增174間宿舍
以中國礦業大學為例，2026級新生近期陸續報到，其中博士生將入住「觀山府博士生宿舍」。首批投入使用174間宿舍，配備完整生活家具、冷氣、洗衣機及冷熱水等設備。
高校大舉購入商品房，也獲地方政策支持。江蘇省財政廳聯合省發改委、省教育廳日前發布學生宿舍提質擴容三年攻堅行動補助方案，支持省屬高校透過「改、租、買、建、調」等方式增加學生宿舍供應。
其中，對於租用社會房源的項目，每張床位每年可獲2,000元人民幣定額資助；至於購買項目，則支持在徐州、淮安、連雲港等房價相對較低地區推動宿舍購置，省級財政最高補助30%，同時解決學生宿舍不足等問題。
事實上，內地早已從政策層面鼓勵高校利用校園周邊的存量房源。2024年，國家發改委、教育部等七部門發布《關於加強高校學生宿舍建設的指導意見》，提出改造提升既有宿舍資源，並鼓勵高校購買或租賃學校周邊的人才宿舍、商住樓等社會用房，以補充學生宿舍資源。
分析認為，高校購入商品房改造宿舍，一方面可以快速增加住宿床位，改善學生居住條件；另一方面則能將市場上的閒置或待售房屋轉化為公共教育配套。
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