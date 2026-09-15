湖北大學買樓改建成學生宿舍掀熱潮　雙人房每年1320人民幣

內地近來掀起「買樓改作學生宿舍」風潮，多間大學直接購入校園周圍的住宅，再改造為學生宿舍，不僅解決學生住宿空間不足問題，也被視為協助消化地產市場的新做法。

步行5分鐘上學 設健身設施

據《央視新聞》報道，其中，湖北大學被指是內地首個收購校園周圍住宅改建學生宿舍的高校案例。學校購入與陽邏校區一路之隔的武漢城建·水岸部分房屋，改造為學生宿舍。從宿舍步行約5分鐘即可抵達教學區，每棟樓也配置專屬宿舍管理團隊。

宿舍內空調、熱水等設備一應俱全，4個獨立房間組成一個單元，學生既可以與室友交流，也能關房門保留私人空間。湖北大學研究生謝子瑩表示，宿舍樓下設有健身器材，外賣餐點甚至可以直接送到宿舍門口，加上學校就在馬路對面，步行幾分鐘即可到達教學區，生活相當方便。