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出版：2026-Sep-13 19:05
更新：2026-Sep-13 19:05

HYROX北京站澳洲選手失禁成腳糞便照作賽 其他參賽者恐沾穢物 主辦單位被批無阻止(有片)

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HYROX北京站澳洲選手失禁成腳糞便照作賽 其他參賽者恐沾穢物 主辦單位被批無阻止

HYROX北京站｜一名澳洲選手在比賽時失禁，腳沾滿排泄物未有退出比賽。(互聯網)

健身比賽HYROX近年在全球大熱，昨日(12日)在北京舉行的賽事引起熱議。事緣一名澳洲女選手疑腸胃不適失禁，大腿和小腿成腳排泄物，但她卻未有退出比賽，並且拿到名次。報道指，其他選手投訴比賽地面受到糞便污染，部分人更滑倒其上，造成嚴重衛生問題。賽會事後稱，事件發生後即時對涉及污染的區域封鎖隔離，並全面消毒，相關工作持續至當日賽事全部結束，又稱事後已撤換器材。HYROX北京站的賽事今日(13日)才結束。

HYROX北京站｜跑道雪橇沾有排泄物 現場一片屎味

報道指，事發時正舉行女子精英組比賽，網上流傳世界紀錄保持者Joanna Wietrzyk雙腳沾滿穢物繼續作賽的照片，包括波比跳等動作。觀眾表示，現場一片屎味。起初有人讚揚Wietrzyk的體育精神、堅持比賽下去，但之後形勢逆轉，不少網民批評她完全不顧公眾衛生問題。排泄物污染了賽道，留在跑道、膠墊、雪橇把手上，在她之後的選手被逼碰觸它們。據悉，整個比賽約有1,000名參賽者，有很大傳染風險。另有網民批評，賽會優待白人，若選手不是白人肯定不會讓其繼續比賽，並指Wietrzyk應該被禁止在亞洲和HYROX比賽。

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HYROX北京站｜涉事女選手：贏就是贏

Wietrzyk事後在社交平台發文，稱「a win is a win」(贏就是贏)，並對支持者表示感謝，透露身體已很快復原。但未有回應其排泄物引起衛生問題的爭議。事件持續發酵後，Wietrzyk已刪除有關帖文。有人質疑比賽規則小至吐口水都要處罰，為何今次沒有中止有關選手比賽，以及即時關閉賽道。

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