HYROX北京站澳洲選手失禁成腳糞便照作賽 其他參賽者恐沾穢物 主辦單位被批無阻止(有片)

健身比賽HYROX近年在全球大熱，昨日(12日)在北京舉行的賽事引起熱議。事緣一名澳洲女選手疑腸胃不適失禁，大腿和小腿成腳排泄物，但她卻未有退出比賽，並且拿到名次。報道指，其他選手投訴比賽地面受到糞便污染，部分人更滑倒其上，造成嚴重衛生問題。賽會事後稱，事件發生後即時對涉及污染的區域封鎖隔離，並全面消毒，相關工作持續至當日賽事全部結束，又稱事後已撤換器材。HYROX北京站的賽事今日(13日)才結束。 HYROX北京站｜跑道雪橇沾有排泄物 現場一片屎味

報道指，事發時正舉行女子精英組比賽，網上流傳世界紀錄保持者Joanna Wietrzyk雙腳沾滿穢物繼續作賽的照片，包括波比跳等動作。觀眾表示，現場一片屎味。起初有人讚揚Wietrzyk的體育精神、堅持比賽下去，但之後形勢逆轉，不少網民批評她完全不顧公眾衛生問題。排泄物污染了賽道，留在跑道、膠墊、雪橇把手上，在她之後的選手被逼碰觸它們。據悉，整個比賽約有1,000名參賽者，有很大傳染風險。另有網民批評，賽會優待白人，若選手不是白人肯定不會讓其繼續比賽，並指Wietrzyk應該被禁止在亞洲和HYROX比賽。

HYROX北京站｜涉事女選手：贏就是贏 Wietrzyk事後在社交平台發文，稱「a win is a win」(贏就是贏)，並對支持者表示感謝，透露身體已很快復原。但未有回應其排泄物引起衛生問題的爭議。事件持續發酵後，Wietrzyk已刪除有關帖文。有人質疑比賽規則小至吐口水都要處罰，為何今次沒有中止有關選手比賽，以及即時關閉賽道。

9 月 12 日正在举行的 Ulike HYROX Beijing北京站，比赛过程中一名女选手大便失禁，她仍坚持一小时完赛并拿到名次。 事件引发观众和其他参赛者的争议，突发身体状况本身值得理解，她坚持比赛也确实体现了很强的意志力；但当排泄物已经污染赛道、垫子和公共器械时，事情就从“个人坚持”变成了公共卫生和其他运动员安全的问题。这时候赛事方应该立即介入，而不是把“坚持完赛”置于卫生和公平竞赛之上。 体育精神值得尊重，但体育精神不是让别人踩着你的排泄物继续比赛。运动员可以失控，赛事管理不能失控。 主办方后续发文称已封闭场地开展消杀工作，但没有对此事作出道歉。 — iPaul (@iPaulCanada) September 13, 2026