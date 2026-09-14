蕭敬騰演唱會｜Kiss cam前被女友推開　尷尬男成熱話

歌手蕭敬騰日前在浙江杭州舉辦演唱會，現場「Kiss Cam」意外捕捉到一對情侶互動，女子疑似因鏡頭聚焦而推開身旁男友，相關畫面在網上引發熱議。如今事件再掀後續，一名網友自稱就是當天被女友推開的男子，發文透露兩人已經分手。 網傳影片中，在演唱會互動環節，一名白色T恤男子發現「Kiss Cam」照到自己和身旁穿着情侶裝的女伴，正準備轉頭親吻對方時，沒想到女子當場將他推開，但讓白衣男更意外的是，當鏡頭移到女伴和其左手邊女性時，女伴竟毫不猶豫主動送上香吻。

女伴主動親吻左手邊女性 尷尬一幕隨即被現場鏡頭捕捉並在網上瘋傳，引發大批網友討論。而一名暱稱「喬治愛吃泡椒」的帳號自稱是事件中的男方本人，並在留言中表示，當時女友當眾推開他的親吻，讓他「心情沉重」，演唱會甚至還沒結束就提前離場。女子事後雖然追了出去，但男方認為對方並沒有意識到當下行為對自己造成的傷害，最終兩人決定分手。 消息曝光後，立即引發網友討論，有人認為，即使女方不願意在公開場合接吻，也可以用更溫和的方式拒絕，當眾將男友推開可能傷及對方自尊；也有人認為雙方價值觀不同，及早結束感情未必不是一種選擇。不過，也有不少網友站在女方立場，認為即使是情侶，也不代表必須配合公開場合的親吻。

屢見「本人」自稱已分手 此外，還不少人開始關注這名帳號究竟是不是影片中的男子。有網友進一步指出，社交平台上疑似出現多個IP位置不同、卻發布內容相似的「分手文案」帳號，因此質疑相關內容可能只是網友跟風玩梗，甚至有人透過照片比對後認為，帳號發布者與演唱會畫面中的男子並非同一人。 蕭敬騰杭州演唱會原本只是現場一段短暫的Kiss Cam互動，沒想到影片曝光後持續引發網友討論，如今又因「男方自稱本人」及分手消息再度登上話題。