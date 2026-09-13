金磚國家峰會｜習近平提出5項倡議深化合作 從AI以至培養科創人才

一連兩天在印度新德里舉行的金磚國家(BRICS)峰會今日(13日)結束，中國明年將接任主席國並主持峰會。國家主席習近平繼首天的第一階段會議發表重要講話後，今日於第二階段會議發表題為《築牢金磚合作根基 壯大全球南方力量》另一重要講話；就深化金磚合作提出5項倡議，包括人工智能(AI)開源普惠和科技育才。

金磚合作機制於20年前由中國、俄羅斯、印度和巴西成立，以改變由美國主宰的世界秩序，其後南非等陸續加入，至今已增至11個成員國，包括伊朗、沙特阿拉伯和印尼；加上10個夥伴國，涵蓋亞洲、非洲、拉丁美洲和中東的新興經濟體，擴大其在全球南方的影響力，中俄稱之「大金磚」(Greater BRICS)。習近平發言時強調，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。要發揮背靠新興市場、聯結全球南方的優勢，堅持開放合作、互利共贏，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育一體化大市場。要打造創新孵化器，升級傳統產業，發展新興產業，布局未來產業，讓新興技術照亮共同繁榮之路。