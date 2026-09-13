金磚國家峰會｜習近平提出5項倡議深化合作 從AI以至培養科創人才

一連兩天在印度新德里舉行的金磚國家(BRICS)峰會今日(13日)結束，中國明年將接任主席國並主持峰會。國家主席習近平繼首天的第一階段會議發表重要講話後，今日於第二階段會議發表題為《築牢金磚合作根基 壯大全球南方力量》另一重要講話；就深化金磚合作提出5項倡議，包括人工智能(AI)開源普惠和科技育才。
金磚合作機制於20年前由中國、俄羅斯、印度和巴西成立，以改變由美國主宰的世界秩序，其後南非等陸續加入，至今已增至11個成員國，包括伊朗、沙特阿拉伯和印尼；加上10個夥伴國，涵蓋亞洲、非洲、拉丁美洲和中東的新興經濟體，擴大其在全球南方的影響力，中俄稱之「大金磚」(Greater BRICS)。習近平發言時強調，「大金磚」要有大作為、實現大發展，就必須築牢務實合作根基。要發揮背靠新興市場、聯結全球南方的優勢，堅持開放合作、互利共贏，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育一體化大市場。要打造創新孵化器，升級傳統產業，發展新興產業，布局未來產業，讓新興技術照亮共同繁榮之路。
金磚國家峰會｜中方將率先建設人工智能開源專區
習近平提出的5項倡議中，於人工智能開源普惠倡議方面，中方將率先建設金磚國家人工智能開源專區，支持大語言模型開發和應用合作，開展人工智能專題研修培訓，構建人工智能開放生態。第二是貿易投資便利化倡議。中方提議建設金磚國家特殊經濟區夥伴關係，設立智能門戶，開展政策對接，打造開放發展新高地。中方將於明年舉辦金磚國家服務貿易論壇，培育經貿合作增長點，歡迎各方積極參與。第三是數字產業合作倡議。中方將推動建立金磚國家數字產業雲平台，開展數字技能培訓、技術交流、產業對接，共促數字經濟發展。
金磚國家峰會｜中方助金磚國家建設智能工廠
第四是智能製造合作倡議。中方願通過實施倡議，協助金磚國家建設智能工廠，打造標準規範體系，共同推動製造業轉型升級。第五是科技育才倡議。中方提議建立金磚國家工程師培養聯盟，開展工程師聯合培養和能力標準互認。中方將實施金磚國家青年科創交流計劃，培養更多高端科創人才。
金磚國家峰會｜「十五五」是面向世界的合作清單
習近平發言時又指出，「十五五」規劃既是中國自身的發展藍圖，也是面向世界的合作清單。中國將持續推動高質量發展，擴大高水平對外開放，落實全球發展倡議，推進高質量共建「一帶一路」，同世界各國共享機遇、共創繁榮，共同書寫全球南方團結自強新篇章。