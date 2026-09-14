北京再收緊無人機規定　11.15起全域禁飛禁存禁運

北京市再收緊無人駕駛航空器的管控規定(美聯社)

北京市收緊無人駕駛航空器的管控規定。內媒周日（13日）報道，北京市十六屆人大常委會第二十六次會議表決通過了新修訂的《北京市無人駕駛航空器管理規定》，11月15日起實施。新修訂的規定明確北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，禁止持有、存放無人駕駛航空器及其核心部件，禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入北京市行政區域，指此舉為適應首都地區無人駕駛航空器管理新形勢新任務新要求，切實築牢首都安全防線，保障群眾根本利益。

原版《北京市無人駕駛航空器管理規定》於5月1日起實施，今次新修訂版本進一步收緊管控，確立「全域禁存」原則，市內所有單位、個人，除法規另有規定外，均不得設立無人駕駛航空器倉庫或臨時存放點等存儲場所。另外，特殊保障單位應建立安全管理制度，明確管理責任，防止發生安全事件，特殊保障情形的飛行活動嚴格按照國家有關規定執行。

此前已存儲在北京的設備，需在新規生效前通過現場回購、報廢回收、寄遞出京3個渠道轉移到北京外。公安機關將嚴格巡查，依法查處逾期未轉移出京、違規私存的行為。