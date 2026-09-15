曾拌麵2間實體店結業　曾揚言做「拌麵界Starbucks 」

台灣主持人曾國城投資創立的「曾拌麵」2間實體麵店先後結業，其中一間位於台北信義區百貨公司，如今原址換成另一間麵店，據了解，該店面早在2025年結業。

曾國城創立 曾被選為十大即食麵

根據《CTWANT》報道，「曾拌麵」曾被美國部落客評選為全球十大經典即食麵第九名。位於台北信義區新光三越A11美食地下街的「曾拌麵」實體麵店，近日被眼利網民發現原本櫃位換另一間麵店。據了解，A11是「曾拌麵」的第二間實體店，「曾拌麵宜蘭館」是首家實體麵館，曾國城於2023年斥資千萬打造，當時打出要成為「拌麵界Starbucks 」口號。